Ce afaceri are Bill Gates în România. Cum îl ajută românii să își sporescă miliardele din bancă

După ce și-a creat o avere imensă, în calitate de CEO al Microsoft, Bill Gates s-a reorientat și spre alte viitoare afaceri profitabile. Prin intermediul Fundației „Bill & Melinda Gates”, venituri considerabile au intrat în vistieria miliardarului din sumele investite în diferite Fonduri de Investiții. Unele dintre acestea au participațiune activă în companii românești de succes, precum eMag, Autovit, OLx sau Fashion Days.

Investițiile de miliarde de dolari făcute de Fundația „Bill și Melinda Gates”

Fundația „Bill & Melinda Gates” a fost lansată în anul 2000 de miliardarul american, filantrop și fondator al Microsoft, Bill Gates. La sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al anului 2020, fondul a raportat 22,34 miliarde de dolari în valori mobiliare gestionate 13F. Primele sale 10 dețineri reprezintă aproximativ 96% din portofoliul total. Fundația „Bill & Melinda Gates” nu este un fond speculativ obișnuit care investește bani pentru a optimiza profiturile și a crește randamentele.

Fundația afirmă că obiectivul său este de a rezolva problemele cheie cu care se confruntă oamenii din întreaga lume, inclusiv sărăcia, bolile, insecuritatea alimentară și lipsa de oportunități. Până în 2018, Bill și soția sa, Melinda Gates, au donat aproximativ 36 de miliarde de dolari fundației.

Legendarul investitor Warren Buffett, care este, de asemenea, un prieten apropiat al lui Gates, joacă un rol-cheie în cadrul fundației și în proiectele filantropice ale lui Gates. În 2006, Oracolul din Omaha, în vârstă de 90 de ani, a donat cea mai mare parte a averii sale Fundației Gates.

Fundația își vinde participațiile la Uber și Alibaba

Fondul și-a vândut participațiile la Uber Technologies Inc, Alibaba Group Holding Ltd – ADR și Boston Properties, Inc. În același timp, Bill Gates își reduce participațiile la Apple, Amazon și Alphabet, având interes major și la Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett. Cu toate acestea, în al patrulea trimestru, fundația și-a redus participația în companie cu 11%. Berkshire Hathaway reprezintă în continuare un procent uriaș de 44% din portofoliul total al fundației.

Fundația „Bill & Melinda Gates” și-a majorat semnificativ participația la compania de științe ale vieții Schrodinger Inc, mărindu-și participația în companie cu 41%. Timpul deținut pentru primele 20 de acțiuni se situează în jurul a 31,65 trimestre, în timp ce trustul deține primele 10 acțiuni de 32,30 trimestre în medie.

Investițiile lui Bill Gates în fondurile speculative se măresc

Prin intermediul aceleiași fundații, Bill Gates a investit sume considerabile în două fonduri impotante în acest moment pe piețele speculative. Amândouă au legături directe cu România, prin procentul de acțiuni deținute la companii importante, precum eMag, Fashion Days, OLX, sau Autovit.

Cele două fonduri, Naspers, acționarul majoritar al retailerului online eMag, și Prosus, subdiviziune a Naspers, un grup global de internet de consum și unul dintre cei mai mari investitori în tehnologie din lume, au avut parte de investiții din partea milirdarului Bill Gates. În aceste două entitță miliardarul are investiții de 34,6 milioane de dolari la Naspers, respectiv 8 milioane de dolari la Prosus.

OLX, parte a Naspers, aduce venituri consistente

OLX Group, parte a acestor două fonduri, a înregistrat o performanță puternică în 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe piețele bine dezvoltate, cum ar fi România, Rusia, Polonia și Brazilia, grupul a accelerat dezvoltarea de noi propuneri pentru consumatori, cum ar fi serviciile de plată și expediere, sporind încrederea și siguranța pe platformele sale și extinzând activitatea de tranzacții cu automobile.

Veniturile s-au dublat, ajungând la 1,3 miliarde de dolari, iar profitul din tranzacționare a crescut semnificativ, cu 133%, ajungând la 108 milioane de dolari. Numărul lunar de clienți plătitori a crescut cu 7%, ajungând la 4,2 milioane, reflectând accentul sporit pe monetizarea pe piețele cheie.

OLX Autos a înregistrat volume record, cu 69.000 de tranzacții cu mașini în această perioadă, în creștere față de 37.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a fost puternică, cu o creștere a veniturilor de 213%, la 605 milioane de dolari.

OLX Europe a înregistrat performanțe bune, cu o creștere a veniturilor de 37%, până la 230 milioane USD, iar OLX Brasil, societatea noastră mixtă cu Adevinta, a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică, cu venituri în creștere cu 40%, până la 37 milioane USD, și un profit comercial îmbunătățit.

Investiții de 3,6 milioane de dolari în Fondul Proprietatea

Unul din cei mai importanți jucători de pe piața românească a fondurilor de investiții, Fondul Proprietatea a avut o infuzie de capital în 2020, venită din partea Fundației „Bill & Melinda Gates” de 3,6 milioane de dolari, în participațiuni active pentru celebrul miliardar, având o expunere indirectă în companii controlate de fond, precum Hidroelectrica și Petrom.

În timp ce reputația lui Bill Gates rămâne intactă, nu același lucru se poate spune despre industria fondurilor speculative în ansamblu, deoarece reputația sa a fost pătată în ultimul deceniu, în care randamentele sale acoperite nu au putut ține pasul cu randamentele neacoperite ale indicilor de piață. Cu toate astea, beneficiile avute, în urma investițiilor făcute în aceste fonduri, sunt totuși pe măsură.