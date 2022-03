Ce a vrut Ion Iliescu să îi facă lui Ion Țiriac. Fostul mare jucător de tenis a activat înainte de 1989 în cadrul clubului Dinamo. Așa cum era regula, el a primit automat și un grad în cadrul Ministrului de Interne, de care aparțineau dinamoviștii. După Revoluție, vechiul său prieten, Ilie Năstase a avansat până la statutul de general de armată cu două stele, „Nasty” fiind legitimat la Steaua. Ion Țiriac a povstit că fostul președinte al României, Ion Iliescu, a vrut să-i ofere și lui aceeași „urcare în grad”, pe care, însă, a refuzat-o.

Ce a vrut Ion Iliescu să îi facă lui Ion Țiriac. Fostul mare jucător de tenis a activat, ca sportiv, în cadrul clubului Dinamo ce se afla în subordinea Ministerului de Interne. Automat, cei legitimați aici primeau și un grad militar în cadrul ministerului.

Ion Țiriac (82 de ani) a fost sublocotenent în cadrul secției de tenis a clubului Dinamo în anii ’60. „În 1989, Ion Țiriac se pare că avea gradul de locotenent-colonel în cadrul Ministerului de Interne, dar acest lucru nu a putut fi confirmat oficial”, a scris, anul trecut, evz.ro.

Spre deosebire de Ion Țiriac, vechiul său prieten, Ilie Năstase (75 de ani), care a activat în cadrul clubului Steaua, a fost înaintat în 2008 la gradul de general-maior, cu două stele. Ion Iliescu, fostul președinte al României, a vrut să-i acorde și lui Țiriac aceeași recompensă, dar actualul miliardar a refuzat.

Ion Țiriac a recunoscut, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro, că l-a refuzat pe Ion Iliescu, motivând că nu merită acel grad înalt. Singurul lucru care îl deranjează este doar faptul că trebuie să-i spună lui Năstase „domn general”, a precizat, mucalit, miliardarul.

„Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă. E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă și am fost aprobat de președintele de atunci (n.r. – Ion Iliescu) să primesc un grad de general.

Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: „Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic. Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta”. Și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă. Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase domn general. Are grad de două ori mai înalt decât mine”, a spus Ion Țiriac în emisiunea citată.