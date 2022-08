Ce a văzut un client în vitrina unui fast-food din Bucureşti în timp ce stătea la rând. A sunat imediat la ANPC

O femeie a comandat mâncare de la un cunoscut fast-food din București, însă în timp ce aștepta, a observat ceva în vitrină ce a făcut-o să sune de urgență la ANPC. Aceasta a decis să filmeze pentru a avea dovezi.

Polițiștii din Sectorul 2 și reprezentanții ANPC au mers, în cursul zilei de astăzi, la un fast-food din București, după ce o clientă a filmat în vitrină o bucată de carne plină de viermi, carnea fiind scoasă pentru vânzare.

„Îmi pare rău că nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda doi.”, a scris clienta alături de videoclip.