Ce a spus președintele FIG despre cazul Sabrinei Voinea. Mihai Covaliu a primit un nou răspuns: ”Am stat de vorbă 40 de minute, nota va fi modificată și nu știm dacă va fi bronz, dacă va fi argint”

Cazul Sabrinei Voinea a ajuns pe masa comisiei de la TAS și urmează să fie analizat. Între timp, președintele COSR, Mihai Covaliu, a stat de vorbă cu liderul Federației Internaționale de Gimnastică și a spus că românca are șanse la bronz sau la argint.

Comisia ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv întrunită la Paris a început audierile și analizează probele în cazul Sabrinei Voinea. Cazul sportivei a ajuns și în atenția Federației Internaționale de Gimnastică, iar instituția s-a implicat pentru ca gimnastei să i se facă dreptate.

Mihai Covaliu, șeful COSR, spune că a discutat cu directorul FIG și că nota Sabrinei Voinea din finala de la sol ar urma să crească în urma sesizării. Sportiva a acuzat arbitrajul și a spus că a fost depunctată pe nedrept, pentru o ieșire din covor care nu a avut loc. În urma modificării punctajului, gimnasta ar urma să urce în clasament fie pe locul 2, fie pe locul 3.

”Am avut o întâlnire cu președintele FIG, circa 40 de minute am stat de vorbă, domnul Watanabe a spus că va face tot ce este posibil și regulamentele permit pentru ca nota sportivei noastre să fie cea corectă. Mai departe am ales și calea juridică, am informat TAS pentru situația creată. Astfel, nota va fi modificată și nu știm dacă va fi bronz, dacă va fi argint, dar suntem siguri că va fi o creștere a notei pe care sportiva noastră a obținut-o”, a declarat Covaliu.