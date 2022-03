Ce a spus Oase despre CRBL de la Survivor România 2022: „S-a făcut de râs!”

Oase a vorbit despre fostul său prieten foarte bun și decizia fără întoarcere luată de amândoi. Prezentatorul ,Asia Express’ a venit cu un atac dur la adresa celebrului cântăreț. Cei doi au decis să rupă prietenia de 15 ani chiar după participarea la show-ul moderat de Oase. Fanii au rămas surprinși de atacul adus de cel din urmă. ,,El s-a făcut de râs și a greșit”, a subliniat acesta.

Oase și CRBL au avut o prietenie de 15 ani care s-a destrămat chiar după ce au reușit să câștige împreună sezonul doi al emisiunii ,,Asia Express”.

Telespectatorii l-au văzut mai apoi la cârma show-ului alături de alți moderatori, iar ulterior s-a aflat public în detaliu motivele discuțiilor dintre foștii prieteni.

Oase a spus că din punctul lui de vedere CRBL s-a făcut de râs și s-a simțit prost. Solistul a dat un interviu în care stătea pe canapea și povestea despre prietenia lui pierdută, iar două zile mai târziu l-a șters.

„Din punctul meu de vedere, el s-a făcut de râs, el a greșit. Drept urmare, și el s-a simțit prost, a dat un interviu în care el stătea pe canapea și pe care l-a șters două zile mai târziu. Lumea a reacționat la chestia asta.

Consider că nu ar fi trebuit să facă niciuna dintre ele. Be a man! Opinia publică, când e o treabă personală pentru mine, nu mă interesează. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să zic. Eu știu ce am făcut și ce nu am făcut”, a spus Oase.