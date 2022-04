Ce a spus Lolrelai despre Iancu Sterp după ce au dormit împreună: „E bărbat” VIDEO

Lolrelai a lămurit misterul fotografiilor apăute pe Tiktok în care apare dormind alături de Iancu Sterp. Ștefania Costache, cunoscută drept Lolrelai, se numără printre cele mai urmărite influencerițe din România. Are o întreagă comunitate de fani care o îndrăgesc și o apreciază pentru tot ce face în mediul online. De ce spune Lolrelai despre Iancu Sterp că este „bărbat”.

Iancu Sterp s-a filmat dormind alături de o tânără blondă, în urmă cu două săptămâni, iar aceasta s-a dovedit a fi Lolrelai, o celebră influenceriță.

De la acea apariție, toată România și-a pus întrebarea ce se întâmplă cu adevărat între cei doi. Acum, Lolrelai a spus adevărul despre relația dintre ea și Iancu Sterp.

“Toată lumea voia să mă vadă jucând cu Iancu. Probabil se gândea că dacă intrăm live și ne văd față în față, ei își vor da seama dacă e doar un zvon sau nu și în timp ce eram pe live, Iancu a zis Jucăm noi doi. Practic a acceptat provocarea. După care am vorbit în privat eu cu el, despre provocare. Eu am venit cu niște idei, iar asta cu dormitul în Piața Constituției cu pernă și pilotă i s-a părut cea mai simpatică, deci practic și din partea lui a fost totul ok. Atât banii pe care eu îi strângeam, cât și banii pe care el îi strângea, pe lângă ce am mai pus de la noi, s-au dus către un caz social”, a spus Lorelai în emisiunea WOWnews.