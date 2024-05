Ce a spus Dana Budeanu despre Gabriela Firea. Obişnuiau să fie prietene bune, Ilie Năstase este de aceeaşi părere

A început numărătoarea inversă până la alegerile locale 2024, când românii sunt chemați la urne să își voteze noii primari. Pentru Primăria București se luptă actualul edil, Nicușor Dan, dar și cea de la care a preluat ștafeta, Gabriela Firea.

Printre cei care o vor câștigătoare pe Gabriela Firea se numără și Ilie Năstase, legenda tenisului mondial. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, fostul campion își exprimă susținerea pentru candidatul PSD, punctând că își dorește ca ea să reușească în al doilea mandat să își finalizeze toate proiectele.

„Știu că se apropie alegerile la Primăria Capitalei. Am făcut și eu treaba asta cu mulți ani în urmă. O susțin pe doamna Firea pentru că dânsa a mai fost la primărie, știe ce face. Nu a terminat proiectele pe care trebuia să le termine și o să le termine acum. Îi doresc mult succes și baftă! este mesajul video postat pe contul de socializare a Gabrielei Firea.”

La scurt timp după publicarea mesajului lui Năstase, postarea a fost preluată și de Dana Budeanu, cu precizarea „Normal”. Nu este prima oară când Dana Budeanu transmite un mesaj scurt de susținere pentru Gabriela Firea.

Cu doar câteva zile înainte, vedeta a publicat în mediul online o fotografie în care apar cei doi candidați care se pare că se vor lupta pentru primul loc în preferințele alegătorilor. În imagine, Nicușor Dan este în spatele fostului edil. În descrierea imaginii, Budeanu a scris: „Doar în urma pașilor ei”.

Cu toate că sunt prietene bune și au colaborat chiar pentru campania de acum patru ani, Dana Budeanu nu a ezitat niciodată să o și critice pe Gabriela Firea. Nemulțumirea designerului este țintită asupra stilului vestimentar al fostului primar al Capitalei.

„Cu Gabriela Firea am discutat o singură dată despre vestimentație și nu ne-am înțeles deloc pentru că ea este extrem de conservatoare. Este la extrema cealaltă de mine. Nu am avut cum să sparg acest perete. Ar fi contat mult pentru ea dacă m-ar fi lăsat să fac asta. Azi poate că îmi dă dreptate pentru că felul în care se îmbracă sau își face părul astăzi nu mai e la fel perceput”, a spus Dana Budeanu, in emisiunea sa de pe YouTube.