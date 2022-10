Ce a spus Cătălin Botezatu despre costumația pe care a purtat-o Karim Benzema la gala în care a primit „Balonul de Aur”. „O astfel de cămașă am creat și eu”

Karim Benzema a fost cel mai important om din fotbalul mondial în această săptămână. A câștigat Balonul de Aur, dar și un bonus de un milion de euro de la Real Madrid și toți ochii au fost ațintiți asupra lui. Designerul Cătălin Botezatu a acceptat să analizeze modul în care s-a îmbrăcat atacantul francez pentru acest eveniment special și l-a lăudat pentru alegerile lui.

Karim Benzema a avut un an senzațional la Real Madrid. A tras echipa după el în momentele grele și a ajutat-o să triumfe în campionat și Champions League. Faptul că a câștigat Balonul de Aur 2022 nu a fost surpriză. De partea lui au fost performanțele, dar și cifrele zdrobitoare: 44 de goluri și 15 pase decisive, în 46 de partide.

Jurnaliștii i-au analizat lui Benzema fiecare gest de evenimentul de la Paris și au remarcat și cât a fost de elegant, deși a ales un costum destul de simplu, în care a vrut să amintească de rapperul Tupac Shakur. Pănă și „pretențiosul” designer Cătălin Botezatu l-a lăudat.

Apoi sacoul, tip topsido, asta înseamna sacoul din stofă cu rever de mătase, cu rever șal din mătase mai exact, este unul ideal pentru o astfel de seară magnifică. Surpriza este însă cămașa lui Karim, spun surpriză, deoarece,cu mulți, mulți ani în urmă, o astfel de cămașă, cu nasturi de design, am creat și eu, și s-a vândut foarte bine”, a declarat celebrul designer pentru wowbiz.ro.

Karim Benzema a apărut la festivitatea de la Paris fără celebrul bandaj de la mâna dreaptă. S-a văzut clar că degetul pe care l-a avut fracturat are o formă stranie, au scris jurnaliștii de la Marca.

The finger behind the bandage 👀 pic.twitter.com/o7zaGv8LEW

— 433 (@433) October 18, 2022