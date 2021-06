Ana Baniciu este extrem de fericită! Ea și iubitul ei se iubesc cu patos, așa că trăiește o perioadă extrem de frumoasă din viața ei și nu se teme să spună în direct, la TV, tot ce face cu partenerul de viață. Toate femeile și-ar dori să trăiască o asemenea iubire!

Edy Kovaks și Ana Baniciu sunt împreună de câteva luni, dar aceștia au fost foarte discreți cu privire la viața lor de cuplu. Se pare că ei au plecat într-o vacanță împreună, alături de alți prieteni, iar vedeta a dezvăluit, la Vorbește lumea, că se înțelege extrem de bine cu partenerul său. De asemenea, acesta este singurul bărbat alături de care ea s-a afișat, așa că se anunță planuri mari.

„Am fost plecată o săptămână în Zanzibar. A fost foarte frumos, am fost înconjurată de oameni dragi şi prieteni, ne-am distrat. Dar când m-am întors în România am apreciat mai mult ce am acasă. A fost şi iubitul meu, Edi, desigur. A fost prima vacanţă împreună peste graniţă. Ne înţelegem foarte bine, sunt tare mândră de treaba asta. E primul cu care m-am afişat, deci e o chestie serioasă.”, a zis Ana Baniciu.