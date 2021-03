Ce a spus Alin Sălăjean despre Cătălin Moroșanu. Fostul concurent de la Survivor i-a uimit pe toți

Alin Sălăjean și Cătălin Moroșanu au ținut scorul luptelor lor, atât vreme cât ambii se aflau în joc, căci Războinicul a părăsit competiția din cauze medicale, în vreme ce Faimosul își ghidează și acum echipa spre succes. „Buturuga mică răstoarnă carul mare”, striga mereu clujeanul către ”Moartea din Carpați” după ce-l dobora la jocuri. Ajuns acasă, acesta încă ține evidența înfrângerilor luptătorului și dă din casă atunci când este întrebat de urmăritori despre ceea ce nu se vede la ”Survivor”. Recent, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a avut-o cu admiratorii pe Internet, Sălăjean a fost întrebat dacă i-a fost cu adevărat frică vreodată de adversarul său din tabăra roșie. Răspunsul lui.

Alin Sălăjean, despre Cătălin Moroșanu. I-a fost frică de el? Fostul concurent de la Survivor a recunoscut

Întrebat de un fan dacă i-a fost frică în momentul în care Cătălin Moroșanu s-a legat de el, Alin Sălăjean a dat următorul răspuns: „Sincer și direct – întotdeauna. În momentul în care mi-am terminat discursul în consiliu, referitor la Cătălin Moroșanu, mă uitam unde este o ușă deschisă să pot fugi în cazul în care se ridică și vine spre mine. Întreb?! Cui nu îi este frică de Moartea din Carpați?! PS: Securea războiului dintre noi a fost îngropată”.

Cum îl caracterizează pe luptător?

Într-un interviu pentru ”Teo Show”, Războinicul l-a descris pe Moroșanu ca fiind ”vulcanic”. „După pui de moroșan să nu dai cu bolovan. Sunt bine cu spatele acum, dar eu pe pielea mea am simțit-o. Mă, nu te lua de Moroșanu, că va fi vai de pielea ta. Și m-am luat, dar eu din punct de vedere sportiv. Era o competiție pur și simplu. Eh, cu mine și avea cu cine să se bată”, a comentat Războinicul la Kanal D.

Problemele medicale care l-au scos din concurs

„Eu m-am accidentat în timpul competiției, dar, încăpățânat fiind, am zis că nu vreau să mă duc cu ambulanța. Am rămas îndoit, l-am chemat pe medic, am plecat cu ambulanța și au început analizele. Știu rezultatele, dar întotdeauna este bine să ții rezultatele pentru tine”, a completat acesta.