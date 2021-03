Ce a reușit să facă soția lui Flick, în sfârșit. E în culmea fericirii: ”A fost o super experiență”

Denisa Hodișan și Flick formează unul dintre cele îndrăgite cupluri de la noi. De când s-au cunoscut, au înțeles că sunt suflete pereche și nimeni sau nimic nu îi poate despărți, lucru care, de altfel, se observă cu ochiul liber, căci ”Domnul Rima” si nevasta sunt de nedezlipit. La fel sunt și când vine vorba despre realizări sau aventuri, momente în care, de asemenea, se susțin întru totul. Unul dintre episoade a avut-o ca protagonistă pe ”Miss Planet”, aceasta experimentând postura de actor pe scena teatrului din București.

Flick și Denisa au fost de curând la teatru. Aranjați la patru ace, emoționați și fericiți, cei doi s-au bucurat de o minunată poveste pusă în scenă de marii actor. La un moment dat, orădeanca a avut parte de surpriza vieții ei. Actorii de pe scenă au avut nevoie de ajutor din public pentru un moment de improvizație, iar Denisa a fost ceea ce căutau. Fără teamă, ea a urcat pe scenă și a dat tot ceea ce a avut mai bun. Rezultatul a fost apreciat de public.

„Am fost la teatru. Am ajuns să fiu actor la teatru. Am avut prima prestație actoricească la Teatru Național București. Am fost selectată pe moment și mulțumesc celor care au crezut în mine. Mami, tati vreau să vă anunț că am fost și nu glumesc, am fost pe scenă. Nu știu cum din oamenii prezenți m-au văzut și m-au ales pe mine și am avut o mică interpretare spontană. Am improvizat pe moment ceva cu ei. Mulțumesc soțului meu că m-a dus la teatru. A fost o super experiență”, a descris ea experiența.