Ce a răspuns Dan Barna, când a fost întrebat dacă își dă demisia. Ce vrea el să facă după primul tur al alegerilor prezidențiale

Dan Barna a oferit mai multe declarații, legate de planurile sale pentru viitorul apropiat, în contextul alegerilor prezidențiale. Primul tur, din 10 noiembrie 2019, le-a oferit alegătorilor români numeroase surprize, mai ales după publicarea rezultatelor finale, din partea AEP și BEC. Candidatul USR-PLUS s-a situat abia pe a treia poziție, în cursa electorală și a fost întrebat dacă va demisiona.

În cursa pentru Cotroceni, Dan Barna nu a reuşit să obţină un număr suficient de voturi pentru a intra în cel de al doilea tur al scrutinului electoral, care se va disputa pe 24 noiembrie 2019. În această luni, a anunțat că nu are nicio intenție de a demisiona de la cârma formațiunii politice pe care o conduce.

Dan Barna a obținut doar 14,19% din voturile românilor, fiind astfel al treilea în clasamentul electoral. De aceea, candidatul care va intra în cursă pentru a deveni cel mai nou președinte al României va fi cel propus de PSD, și anume Viorica Dăncilă. Aceasta a obținut 23,45% din procentajul electoral, pe când Klaus Iohannis se află în topul clasamentului, cu 36,91%.

„Alianţa PLUS şi USR este în continuare validată ca una din principalele trei forţe politice ale ţării. PLUS şi USR au reuşit, în mai puţin de un an să se valideze ca fiind o forţă politică în care mare parte din societate crede. Pe acest proiect vrem să continuăm să construim, să tragem învăţăminte şi de la europarlamentare şi de la prezidenţiale.

Să întărim acest proiect pentru şi mai multă credibilitate. Vom încerca pentru locale şi parlamentare să demonstrăm că în România se naşte o forţă politică în măsură să ducă ţara mai departe. În perioada următoare, pentru noi este important să tragem aceste învăţăminte şi să vedem cum putem întări colaborarea în alianţă”, a declarat, luni, Dacian Cioloş, potrivit Digi24.