Atacul lui Cioloș după alegeri prezidențiale: ce mișcare surpriză ar pregăti

Dacian Cioloș e președintele PLUS, adică cealaltă jumătate a Alianței USR PLUS. El a ieșit cu declarații pentru aceste alegeri prezidențiale. Și se pregătește pentru o mutare surpriză pentru turul doi, dacă vor fi șanse, dar și pentru 2020.

După ce-au fost comunicate rezultatele exit poll, Dan Barna, președintele USR, a fost primul care a comentat aceste alegeri prezidențiale. I-a urmat Dacian Cioloș, președintele PLUS.

EXIT POLL pentru candidatul Alianței USR PLUS și ceilalți candidați la aceste alegeri prezidențiale

Klaus Iohannis – 39% (CURS-Avangarde) / 38,7% (IRES)

Viorica Dăncilă – 22,5% (CURS-Avangarde) / 22% (IRES)

Dan Barna – 16,4% (CURS-Avangarde) / 16,1% (IRES)

Mircea Diaconu – 7,9% (CURS-Avangarde) / 8,2% (IRES)

Theodor Paleologu – 6,1% (CURS-Avangarde) / 5,6% (IRES)

„Rezultatul din această seară dovedește că Alianța USR PLUS e una dintre principalele forțe politice ale țării. Nu suntem decât la jumătate drumului [de modernizare a României]. Ceeea ce ați văzut aici [exit poll] nu ia în considerare votul din diaspora și ceea ce se votează.”

Dacian Cioloș, președintele PLUS

„Noi suntem convinși, cu ceea ce am obținut la eruoparlamentare, că Alianța poate câștiga anul viitor la locale și parlamentare. Și cu siguranță Alianța USR PLUS va aduce aerul de modernizare al României”, a adăugat Dacian Cioloș după rezultatele exit poll pentru aceste alegeri prezidențiale.

„PSD, rezultatul îl arată, se duce spre istorie. Sunt convins că PLUS și USR au un destin comun și că vor ști să construiască pe încrederea pe care ne-ați acordat-o.”

„Vreau să-i mulțumesc de acum lui Dan Barna pentru modul în care a făcut campanie, prezența între oameni. Asta e ce vă propunem: un dialog deschis. Sunt convins că prin ceea ce se va întâmpla în următoarele ore vom ști să mergem înainte și vom învăța din lecția pe care ne-ați oferit-o mobilizându-vă la vot”, a completat Dacian Cioloș.

Planul lui Cioloș, aflat după rezultatele exit poll

PLUS ar fi pregătit trei scenarii pentru situația în care Dan Barna ar intra sau nu în turul doi. Deocamdată, procentele de mai sus sunt doar estimări. Rezultatele finale vor fi comunicate de BEC în următoarele zile.

În situația în care candidatul USR PLUS ar pierde competiția cu Viorica Dăncilă, iar candidatul PSD ar intra în turul doi, PLUS ar pregăti o preluare a puterii în Alianță. Ar fi o fuziune între cele două partide, ca să reușească mai mult la alegerile locale și parlamentare din 2020.

Liderii PLUS intenționează să facă acest pas cât mai repede pentru a evita degradarea previzibilă a relațiilor dintre cele două partide în cadrul alianței. Dezvăluirea a fost făcută de G4Media, citând surse din partid.

„Încercăm să găsim o cale pentru a rămâne în Alianță împreună. Ne așteptăm ca în USR să scoată cuțitele la Dan Barna, dar problema e că nu are cine să-l înlocuiască. Cosette Chichirău sau Stelian Ion sunt posibili candidați la șefia partidului, dar nu au anvergura necesară.”

Surse PLUS pentru G4Media

Celelalte două scenarii erau destul de simple: Barna ar lua un scor slab, dar sub cel de la europarlamentare – schimbarea strategiei de către Plus. Dacă Barna ar câștiga în fața lui Dăncilă, PLUS își face griji că USR n-ar mai rămâne în Alianță (dat fiind că ar avea o putere destul de mare).