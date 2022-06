Ce a putut spune Elena Gheorghe despre sora ei, Ana: „Iartă-mă, dar la asta nu se pricepe” (exclusiv)

Elena Gheorghe este unul dintre artiștii momentului în România. Oriunde este invitată să cânte, solista face atmosferă și încântă pe toată lumea. Devenită cunoscută în showbiz odată cu intrarea în trupa latino Mandinga, cântăreața a demonstrat tuturor că vocea și talentul au propulsat-o în topurile muzicale. Pentru fiecare concert sau eveniment, vedeta investește bani și timp. Pe plan personal, îi merge foarte bine, având o familie care o iubește până la cer și înapoi. Însă, recent, interpreta de muzică machedonească a scăpat porumbelul despre sora ei, Ana, în exclusivitate pentru Playtech-Impact.

De câțiva ani, Sala Palatului din București a devenit un etalon al artiștilor români, care închiriază scena pentru concerte excepționale. Ștefan Bănică Jr, Horia Brenciu, Andra sau Delia au cântat în fața a peste 5000 de fani. Cea mai recentă solistă care a făcut spectacol acolo este Elena Gheorghe. Vedeta a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre celebritate și familie.

Deși multă lume crede că un show ținut la Sala Palatului le mărește considerabil veniturile artiștilor, mai ales că prețul biletelor nu este tocmai ieftin, Elena Gheorghe face lumină în acest caz. Potrivit vedetei, lucrurile nu stau așa și, de cele mai multe ori, soliștii ajung să cheltuiască mult mai mult decât încasează din vânzarea de bilete.

După doi ani de pandemie, Elena Gheorghe a putut să-și organizeze celebrul spectacol de la Sala Palatului, concert așteptat atât de români, cât și de machedoni. Pentru un astfel de show, fanii au scos din buzunare sume cuprinse între 72 de lei și 240 de lei. Iar reacțiile oamenilor au făcut-o pe cântăreață să uite de toată oboseala acumulată. Căci, în spatele perfecțiunii afișate pe scenă sunt multe ore de pregătire, ținute schimbate și repetiții.

Astfel, vedeta a mărturisit că a schimbat opt ținute, plus accesorii și look. Datorită ajutorului primit din partea echipei sale, Elena Gheorghe a putut reveni la timp înapoi pe scenă. Cu această ocazie, artista a spus un lucru neașteptat despre sora ei, Ana.

„Să știi că rezist foarte bine pentru că fac ceea ce îmi place. Am schimbat 8 ținute. Eram exact ca la cursele de Formula 1, când intră să le schimbe cauciucurile. Practic într-un minut și jumătate trebuia să-mi dau jos ținute pe care o aveam. Cu tot cu accesoriul de pe cap, accesoriile de la gât, să-mi schimbe și coafura. Nu știam ce mi se întâmplă. Am făcut probe înainte. Păi ne-am cronometrat. Vorbesc serios, chiar nu este minciună.

Am dat drumul la cronometru, am calculat cât timp avem între piese și ne-am conformat. M-au ajutat fetele că dacă m-ar fi ajutat sora mea, mai mult m-ar fi încurcat. Iartă-mă, dar la asta nu se pricepe. Ea are două mâini stângi când vine vorba de schimbat. Sigur mi-ar fi stricat vreun fermoar, așa fi intrat cu jumătate de rochie, sigur ar fi făcut ea ceva. Sau mi-ar fi călcat pe rochie, îți dai seama.”, a declarat Elena Gheorghe, pentru Impact.ro.