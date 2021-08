Ce a putut spune Dan Petrescu despre CFR Cluj, după plecarea lui. Oare să fie adevărat?

Ce a putut spune Dan Petrescu despre CFR Cluj, după plecarea lui. Fostul tehnician al campioanei tot „dă târcoale” grupării din Gruia. Pe fondul crizei declanșate de rezultate și neînțelegerile unor jucători cu Marius Șumudică, „Bursucul” tot „bate șaua să priceapă iapa”. Antrenorul de 53 de ani consideră că oamenii geloși au dus la despărțirea lui de ardeleni.

Ce a putut spune Dan Petrescu despre CFR Cluj, după plecarea lui. Fostul tehnician al campioanei face marcaj strâns grupării din Gruia. Chiar dacă a declarat că și-ar dori să revină în campionatul Rusiei, „Bursucul” tot deapănă impresii despre gruparea patronată de Neluțu Varga. Cum modestia e calitatea celor fără alte calități, cum spunea o vorbă, Dan Petrescu nu abuzează deloc de ea. El consideră că plecarea sa de la Cluj a creat multe probleme echipei.

După plecarea mea, problemele sunt mari. A fost o problemă internă. Ca în România, când cineva prinde putere, sunt foarte mulți oameni geloși. Nu am mai avut încredere în cineva din club. Am simțit că nu mai trebuie să stau. Cred că și-au dat seama că au greșit față de mine. Și mie mi-a părut rău pentru că mă atașasem de echipă. În afară de performanțe, este un oraș frumos, am plecat și cetățean de onoare de acolo, am avut trofee, medalii și amintiri superbe. Clujul rămâne una dintre casele mele și cu siguranță mă voi întoarce acolo”, a spus Dan Petrescu, într-o discuție cu Dan Chișu.