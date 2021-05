Ce a putut spune Carmina despre Anda Călin, iubita lui Liviu Vârciu. Vedeta Antenei 1 se va supăra?

Liviu Vârciu se poate lăuda cu fiica lui cea mare, ce este o adevărată domnișoară la vârsta de 19 ani. Totuși, relația dintre cunoscutul prezentator de televiziune și Carmina nu a fost întotdeauna roz, iar tânăra a recunoscut de curând ce probleme are atât cu tatăl său, cât și cu partenera lui de viață.

Liviu Vârciu a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Ami Teiceanu, din care a rezultat Carmina, în vârstă de aproape 19 ani. Deși relația dintre cei doi nu a rezistat, iar fosta iubită a prezentatorului și-a crescut singură fiica, în ultimii ani Carmina și Liviu Vârciu au încercat să păstreze o relație cât mai apropiată.

Tânăra a recunoscut că relația cu tatăl ei este foarte dinamică, dar și că sunt foarte lucruri spuse despre ei care nu sunt în totalitate adevărate. Cei doi au parte și de momente frumoase, dar și de multe provocări. Carmina s-a hotărât să spună lucrurilor pe nume și să facă anumite detalii publice despre legătura pe care o are cu faimosul prezentator de televiziune.

”Uneori mai sunt și lucruri neadevărate referitoare la relația mea cu tata. Sincer să spun, relația noastră a fost cu șuișuri și coborâșuri. Ne-am menținut pe linia de plutire un timp…iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a mărturisit Carmina pentru redactia.ro.

În prezent, Liviu Vârciu se iubește cu Anda Călin, alături de care are doi copii, un băiețel și o fetiță. Totuși, Carmina a recunoscut că nu vorbește cu iubita tatălui său faimos și nici nu are o legătură apropiată cu frații săi. Situația s-ar putea schimba în curând, căci tânăra speră să ajungă cât mai repede la București pentru a începe facultatea și a reuși să aibă cariera la care visează.

”Eu cu ea nu vorbesc (n.r. Anda Călin). Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui. Cu Anastasia am fost mai apropiată, dar asta nu ține de mine. Iar pe Matei l-am văzut o singură dată. Poate o să dezvolt o relație mai apropiată când o să mă mut la București și o să petrec mai mult timp cu ei.”, a mai spus Carmina pentru publicația menționată mai sus.