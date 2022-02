Râzi de te prăpădești la Românii au talent. După numărul spectaculos al călușarilor din Ansamblul „Mugurașii Optași”, Andra a făcut o remarcă vizavi de fostul jurat Florin Călinescu. Ce a spus artista despre marele actor. Andi Moisescu a izbucnit în râs, iar Dragoș Bucur a făcut ochii mari, când a auzit.

Pe lângă numerele spectaculoase ce se desfășoară pe scenă, jurații de la Românii au talent se distrează pe cinste în pauzele de filmări.

În ediția de vineri, 11 februarie, Andra s-a rușinat vizibil, după ce a făcut o glumă deocheată la adresa unuia dintre călușarii Ansamblului „Mugurașii Optași” din comuna Optași-Măgura din Olt.

Frumoasa artistă a dezbătut subiectul cu Andi Moisescu și Dragoș Bucur, după ce concurenții au părăsit scena. Andra a început să râdă, amintindu-și gluma piperată pe care i-a adresat-o unuia dintre călușari.

Atenționată de Andi Moisescu, solista s-a apărat spunând că a învățat să facă asemenea glume de la fostul jurat Florin Călinescu.

„Andra: Am comis-o și de data asta!

Andi: Cu ce, tată?

Dragoș: De ce ai comis-o?

Andra: Am zis… dumneavoastră aveți bâtă?! Și el a zis…o am mare. Și eu am zis…ooo, o aveți mare (râde)!

Andi: Băi, dar numai la asta ți-e gândul, măi, Andrușca!

Andra: Nu că mi-e gândul. Doamne ferește! M-a stricat Florin Călinescu la astea (n.r. – glume deocheate).