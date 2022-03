Ce a putut să-și comande Mihai Bobonete de mâncare la Românii au talent. Meniul complet

Jurații de la Românii au talent au o misiune dificilă, dar frumoasă, totodată: aceea de a alege dintr-o varietate de talente, care se fac cunoscute în fiecare sezon al emisiunii. Însă cum această misiune nu se prea poate executa pe stomacul gol, jurații au grijă ca în pauzele dintre numere să se alimenteze cu ceva.

Mihai Bobonete, un jurat nou la Românii au Talent, el alăturându-se la masa juriului odată cu începerea sezonului 12, nu face rabat de la momentul pauzei de masă și chiar are grijă să aibă parte de un adevărat ospăț. El a făcut o comandă serioasă la meniul zilei și a avut grijă ca mâncarea să îi ajungă și pentru „mai pe seară”. Astfel, după o analiză minuțioasă a meniului, acesta a decretat:

„Eu vreau un platou tradițional, selecție de brânză, coji de pâine cu maia, vreau și un sandviș d-asta roast porc, dar aș vrea două, să am unul și pe mai târziu, pe seară, cred că pot să mănânc și rece. Mănânc unul la prânz și unul să-l arunc în mine mai pe seară”, a fost comanda serioasă a lui Mihai Bobonete.

Nu e clar dacă și ceilalți jurați au făcut o comandă asemănătoare, însă ceea ce este cert este că la masa juriului… nimeni nu face foamea:

Andra mărturisea recent că pandemia și-a cam pus amprenta asupra siluetei ei, însă de la începutul acestui an ea a decis să facă schimbări în dieta sa:

„M-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 decembrie, am văzut ca ea slăbise 7 kg, am zis că și eu pot. Așa că de la 1 decembrie am injumătățit porțiile de mâncare.

În pandemie m-am îngrășat pentru că atunci am simțit că pot mânca ce vreau, după atâția ani de carieră, cum nu au mai fost concerte… și așa am ajuns la 70 de kg. Am simțit că trebuie să slabesc, dimineața aveam 63,5 KG.”, spunea Andra în emisiunea La Măruță, chiar înainte ca sezonul 12 al emisiunii Românii au Talent să înceapă.