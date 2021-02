Ce a putut să facă un fotbalist celebru din România. Criză de nervi în văzul tuturor

Un fotbalist celebru din România a fost surprins în timp ce își vărsa nervi, ziua în amiaza mare. Cum a fost filmat sportivul?

Fotbalistul Dacian Varga a fost surprins ziua în amiază mare, în timp ce făcea o criză de nervi. Acesta a fost filmat de jurnaliștii de la spynews.ro

Dacian Varga a fost mereu catalogat drept un fotbalist cuminte, care nu a ieșit în evidența prin gesturi nedemne și nici nu a fost cunoscut ca fiind o persoană care-și varsă nervii pe cei din jur. Acum însă, se pare că sportivul și-ar fi ieșit din pepeni.

Fotbalistul a fost surprins în timp ce se stătea de vorbă cu doi bărbați pe o stradă din București, în fața unui bloc. Se pare că interlocutorii fotbalistului erau taximetriști. Iar în timpul discuției cu cei doi sportivul a avut reacții care trădau o stare de nervozitate evidentă.

Sportivul era îmbrăcat gros, cu pantaloni închiși la culoare și o geaca groasă,.Discuția dintre cei trei părea că este foarte aprinsă, scrie sursa, deși se afltau in plină stradă.

Dacian Varga s-a retras în urmă cu ceva timp din fotbal și a ales să-și dedice viața afacerilor. A fost considerat un fotbalist foarte talentat, care a jucat în Liga 1. În urmă cu ceva timp, acesta a povestit la Antena Stars detalii despre începutul carierei sale, dar și despre cât de mult l-au susținut părinții în alegerile lui.

„Mama ma încuraja înainte de fiecare meci şi de mic tata mă lua cu el la antrenamente. Nu mai pot să dau timpul înapoi. De mic mergeam, de când juca tata la Dinamo şi aşa am ajuns să divinizez fotbalul. Nu am regrete, dar sunt ferm convins că puteam mai mult, poate am avut și puțin ghinion, dar până la urmă…”, a mai spus Dacian Varga.