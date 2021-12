Ce a primit un bărbat care a comandat un iPhone de Crăciun. A dat 5,851 de lei pe telefon

Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, de multe ori nu te mai uiți la micile detalii, și se poate întâmpla să te trezești cu surprize, unele extrem de costisitoare. Este și cazul lui David Carroll, un britanic care și-a distrus Crăciunul după ce a comandat un iPhone de 1.000 de lire sterline, care nu a mai ajuns.

Britanicul Daniel Carroll și-a dorit nespus de mult un iPhone, din generația nouă. Așa că omul nostru a strâns banii, 1.000 de lire, și s-a gândit să și-l facă cadou de Crăciun. A intrat pe siteul companiei Apple, unde erau la vânzare terminalele iPhone, cu prețuri imbatabile de sărbători, și l-a comandat.

Ceea ce a primit, după toate acestea, au fost două tablete de ciocolată învelite în hârtie igienică care miroseau. Daniel Carroll s-a plâns de atunci companiei de livrare DHL după ce iPhone 13 Pro Max nu a mai ajuns, iar în schimb au venit două tablete de ciocolată Cadbury’s White Oreo de 2 lire sterline.

Coletul a întârziat două săptămâni și a fost amânat în numeroase ocazii, ceea ce l-a determinat pe Daniel Carroll să se deplaseze la cel mai apropiat depozit DHL pentru a-l ridica.

Odată ce l-a despachetat, situația s-a înrăutățit. Clientul a spus că telefonul comandat, pentru care a plătit 1.045 de lire sterline, trebuia să ajungă mai devreme, dar când a ridicat cutia i-a fost clar că aceasta fusese modificată.

Adică, nu era niciun telefon în ea, ci doar două tablete de ciocolată și niște hârtie igienică. De atunci, compania de livrare a declarat că investighează incidentul și a cerut expeditorului să îi trimită lui Daniel Carroll produsul comandat și plătit.

David Carrol, vădit nemulțumit, și-a împărtășit pățania pe Twitter, scriind:

„După un weekend lung în care un iPhone 13 Pro Max nou-nouț a fost blocat în rețeaua @DHLParcelUK, eșuând în orice încercare de livrare de vineri până duminică, am ridicat în sfârșit coletul ieri de la DHL Leeds pentru a găsi pachetul manipulat și noul telefon (cadou de Crăciun) înlocuit cu asta.”

În postarea sa, povestește că a făcut comadna direct pe site-ul Apple, pe 2 decembrie, dar din cauza comenzilor mari, livrarea avea să fie făcută pe data de 17 decembrie.

„Am comandat telefonul pe 2 decembrie prin intermediul site-ului Apple, dar din cauza stocului, cea mai apropiată zi de livrare a fost 17 decembrie. Vinerea trecută, în ziua în care trebuia să fie livrat, am avut mai multe actualizări contradictorii de la DHL.

La început arăta în curs de livrare, apoi a fost scanat ca întârziat, apoi din nou în curs de livrare între 13:45-14:45. Am stat toată ziua și nu a sosit nimic. Am intrat pe urmărire și am selectat ca pachetul să fie colectat de la depozitul lor, iar acesta m-a informat că va fi disponibil pentru colectare sâmbătă.”, mai povestește David Carroll.