Ce a primit o femeie din Alba Iulia într-un colet pe care a plătit 70 de lei. E înşelătoria momentului în România

O nouă metodă de înșelătorie face tot mai multe victime în România. O femeie din Alba a căzut în plasa escrocilor, aceasta dezvăluind ce a primit într-un colet pe care a plătit 70 de lei.

Este aproape imposibil pentru autorități să țină pasul cu ritmul în care escrocii plănuiesc și pun în practică noi metode de înșelătorie. În ultima vreme, tot mai mulți români au fost păcăliți cu „metoda pachetul”.

Cei păgubiți își povestesc experiențele neplăcute în mediul online, pe diferite platforme de social media, sperând ca alții să învețe din greșelile lor și să nu cadă în capcană.

Oamenii se trezesc la ușă cu un „curier” care anunță că au de primit un colet pentru care trebuie să plătească o anumită sumă. De cele mai multe ori, valoarea pachetelor este destul de mică, sub o sută de lei, așa că mulți plătesc fără să stea pe gânduri.

Una dintre persoanele păcălite cu această nouă metodă de înșelătorie este o femeie din Alba. Aceasta a povestit că a primit acasă un colet pentru care a trebuit să plătească 69,90 de lei curierului.

Știind că nu comandase nimic, femeia a crezut că pachetul era, de fapt, pentru fiul ei, așa că a achitat cei 70 de lei. La scurt timp avea să afle că, de fapt, copilul nu comandase nimic.

„Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el și am aflat că nu a comandat nimic”, a spus M.B. din Alba Iulia, potrivit Alba24.