Ce a pățit un român în vacanța din Grecia. E un coșmar ce s-a întâmplat: ‘Gaură de 1000 de euro’

Grecia este una dintre destinațiile preferate de vacanță a românilor. Prețuri decente, plaje curate și peisaje frumoase, asta spun majoritatea oamenilor care au vizitat-o. Cu toate acestea, există români care au avut și experiențe neplăcute în Grecia.

Un turist român a povestit prin ce a trecut atunci când a vrut să închirieze o barcă din Grecia. Bărbatul voia să se relaxeze o zi în largul mării, însă nu s-a gândit că va avea de plătit atât de mult.

Postarea românului începe prin a ne spune la ce trebuie să fim atenți atunci când vrem să închiriem o barcă din Grecia. Cel mai important lucru, spune el, este să citim contractul, lucru pe care mulți nu îl fac. Ei bine, aceeași greșeală a făcut și el.

„INFO util: în cazul în care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barcă, omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident. În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barcă e în reparații.

Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun că nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comandă în Grecia durează 7 zile. Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light)”, a povestit românul.