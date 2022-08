Ce a păţit un român care a trecut pe roşu cu maşina în Grecia. Nu e de glumă, avertismentul momentului

Un turist român a trecut pe roșu în timp ce se afla în Grecia în vacanță. Acesta a avut parte de o experiență neplăcută după ce a făcut o ilegalitate. Bărbatul susține că totul s-a întâmplat fără să vrea. Relatarea sa a ajuns pe un grup dedicat turiștilor care aleg destinații elene. ,,Astăzi, în jurul orei 17:00, am trecut pe culoarea roșie a semaforului fără să îmi dau seama. Poliția a apărut de nu știu unde în spatele meu și m-au oprit pe dreapta’, a susținut acesta. Majoritatea oamenilor care au auzit asta au rămas fără reacție. Cum l-a mustrat Poliția de acolo?

Un turist român aflat în Grecia a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. Acesta s-a dus acolo cu gândul să se relaxeze departe de casă. Din păcate, cel din urmă s-a ales cu o pățanie ca la carte. Relatarea sa a fost făcută pe un grup dedicat turiștilor care aleg astfel de destinații.

Mai exact, bărbatul a fost imediat taxat de oamenii legii. Poliția i-a luat permisul și l-au amendat pe român cu 700 de euro. ,,Pedeapsa” nu s-a termină aici! Românului i-au fost reținute plăcuțele de înmatriculare și talonul mașinii. Acesta i-a întrebat pe ceilalți internauți dacă este măcar legal ca plăcuțele să rămână la polițiști.

Unii au simțit să îl ajute cu o informație, timp în care alții l-au compătimit pentru ghinion. Desigur că a existat și o altă categorie de persoane ironice sau sarcastice.

,,Bine ți-a făcut! Doar pentru că ai condiționat semaforul de semnul ‘stop’ arată că ai luat permisul pe ouă și ești pericol public”, a scris Marius F.

,,Ați avut noroc! Plătiți amenda cât mai repede. Puteau să vă rețină și pe dumneavoastră. Acum câțiva ani am trecut pe galben la semafor și am primit amendă, reținut talon, permis și pașaport. Am plătit amenda a doua zi”, a adăugat Andreia C.