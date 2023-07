Ce a pățit un român în vacanța din Albania. Experiența l-a dezamăgit complet: ”M-am lămurit, sărăcie maximă”

A plecat din țară dorind să trăiască experiențe de neuitat și să se întoarcă acasă cu amintiri frumoase, însă realitatea a fost cu totul diferită. Un român a povestit ce a pățit în vacanța din Albania. A dezvăluit în mediul online ce anume l-a dezamăgit atât de mult.

În ultimii ani, pe platformele de social media au început să apară tot mai multe grupuri destinate celor care iubesc să călătorească. Acolo, internauții își împărtășesc experiențele în diferite țări, făcând recomandări celor care urmează să ajungă în aceleași destinații turistice.

Un român care a plecat în vacanță în Albania cu o autorulotă a avut într-adevăr parte de o experiență de neuitat, dar în mod negativ. Bărbatul a spus că este dezamgămit de ce a găsit în țara europeană, vorbind despre diferențele dintre regiuni și faptul că aproape toți comercianții încearcă să păcălească turiștii.

„Cu Albania m-am lămurit. De la sud la nord sau chiar de la Durres la Tirana este diferență de la cer la pământ, deși sunt numai câțiva km. În partea de sud este sărăcie maximă și în toate zonele turistice toți sunt puși pe japcă, doar are balta fraieri. Deja în Tirana, unde ne-am amestecat cu localnicii, nu a mai încercat nimeni nici o manevră. (…) Așa dezamăgire ce am trăit anul ăsta cu Albania nu am trăit în nici o țară din toată Europa”, a povestit acesta, pe grupul de Facebook CamperVan România.