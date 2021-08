Ce a pățit un român care a vrut să își rezerve vacanța în Grecia pentru 2022: ”Nesimţiţi, ce e aşa de greu de înţeles?”

Marea criză generată de pandemie a lovit mai toate statele europene care s-au bazat pe turism. Printre acestea, cea mai lovită a fost Grecia. Anul trecut și-a închis granițele din cauza pandemiei covid. Turismul în Grecia este industria care aduce cele mai multe venituri statului elen. Odată cu relaxările au redeschis toate resorturile, dar în anumite condiții. Numai că au apărut și problemele. Cel puțin în ceea ce-i privește pe turiștii români. O astfel de situația i s-a întâmplat unui turist român care dorea să-și rezerve un sejur pentru anul 2022. Acesta fusese deja anul acesta pe celebra insulă Thassos și își dorea să ajungă aici și în vara următoare.

În general, turismul este o industrie importantă care reprezintă aproximativ 25% din PIB-ul anual al Greciei. Numărul este mult mai mare pentru celebra insulă Santorini, peste 90%, al cărei PIB total bazându-se pe turism. Fiecare decizie emisă de municipalitatea santoriniană influențează bugetul țării. Regulamentul pentru navele de croazieră a provocat frustrări în rândul operatorilor de nave și al altor proprietari de întreprinderi legați de acest domeniu.

În 2019, din cauza restricțiilor impuse de municipalitate, numărul vizitatorilor de o zi de pe navele de croazieră internaționale a scăzut ușor. În 2020, criza COVID-19 a luat prin surprindere majoritatea țărilor din întreaga lume. Unul dintre cele mai afectate sectoare a fost cu siguranță turismul. Frontierele multor țări s-au închis câteva luni și aproape toate zborurile au fost anulate.

În aprilie 2019, erau peste 50.000 de pasageri care călătoreau cu zboruri internaționale în Grecia, în timp ce în aprilie 2020, zero persoane veneau la Santorini. Această scădere de 100% înseamnă o reducere semnificativă a veniturilor pentru fiecare persoană implicată în turism. Acest lucru înseamnă practic cel puțin două treimi din populație.

Odată cu implementarea unor relaxări, Grecia și-a pus speranțele în turism pentru revigorarea sa economică. Grecia, care are o populație de peste 11 milioane, a fost vizitată de aproximativ 16 milioane de turiști anual înainte de criza economică. Cu toate acestea, anul trecut, situația s-a schimbat în rău. Europenii afectați de recesiune și-au redus planurile de vacanță. Dar, cu toate problemele, se pare că hotelierii greci mai fac și lucruri de neînțeles.

Situația este una reală, de altfel povestită pe unul din grupurile de pe rețelele de socializare. Un turist român, după ce și-a petrecut un sejur pe celebra insulă Thassos din Grecia, a decis să-și planifice un nou concediu tot aici, dar pentru vara anului 2022. Românul a povestit pe rețelele de socializare că ar fi luat legătura cu unul din hotelierii de pe insulă, unde ar fi stat anul acesta, pentru a-și rezerva sejurul pentru 2022.

Numai că, proprietarul respectivului hotel i-ar fi spus că nu mai sunt locuri libere pentru perioada aleasă de român. Ulterior, intrând pe agregatele de booking, turistul nostru a descoperit că sunt locuri libere, dar la prețuri mult mai mari decât cele știute de acesta.

”Salutare grup. Am o mare dilemă. Anul acesta am fost în frumoasa insulă Thassos. În ultimele zile, am găsit o locație și am cerut un preț aproximativ și o carte de vizită pentru anul următor. Am trimis un mail la adresa respectiva și mi-au răspuns că nu au nimic liber în perioada pe care o doream (sfârșitul lui iulie – începutul lui august, pt 14 nopți).

Până aici… totul de înțeles, dar făcând o simulare pe booking am găsit proprietatea respectivă, cu datele pe care le voiam eu libere, dar la un preț dublu decât mi s-a spus când am fost eu acolo. Nu mai țtiu ce să cred, poate împărtășesc cu voi ceva păreri. Muțumesc mult!”, a povestit românul pe Forum Thassos.