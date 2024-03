Ce a pățit un român care a mers la grătar la un coleg din Germania. A rămas uimit: ‘Așa e la ei’

Un român care locuiește în Germania a uimit pe toată lumea după ce a povestit cum fac nemții grătare. Bărbatul a fost invitat la un coleg acasă, dar experiența l-a lăsat dezamăgit total. Se pare că lucrurile stau cu totul diferit față de România!

Un român, stabilit de ani buni în Germania, a devenit viral pe TikTok după ce a relatat cum se desfășoară un grătar acasă la un neamț. Acesta a povestit că a fost invitat la un coleg de muncă, dar ce a pățit acolo l-a șocat!

”Am fost 15 invitați și aveau doar 4 fripturi. Pur și simplu am simțit o foame, în calitate de invitat la un grătar. Voi posta ceea ce se întâmplă cu adevărat la nemții autentici. Ei nu pun niciodată accent pe cantitatea de alimente de la un grătar. Băutura curgea din abundență, era la discreție. Aici oamenii se bucură. Dar nu în acest caz. Am fost invitați la un grătar și am luat masa dimineața ca de obicei. Am ajuns acolo la prânz, focul s-a aprins mai târziu, de obicei în jurul orei 2, dar de data aceasta mai târziu, în jurul orei 3-4.

Eram extrem de înfometat, îmi venea să mă apuc chiar și de scaunele de acolo. Și eram aproximativ 15 persoane, fără copii. Nemții autentici, da, vorbesc de nemți, au avut doar 4 fripturi foarte mari pe grătar. Atât. Ne-au servit o bucată mare, iar nouă ne-a revenit o bucată de carne ca pentru o familie întreagă, tăiată în patru bucăți. Nu-mi venea să cred. Apoi au scos niște cârnați obișnuiți, iar noi am fost rugați să mai gustăm câte ceva. Dar băutura era cât pentru trei grătare. Pur și simplu nu-mi venea să cred, așa stau lucrurile. Ne-au spus că la noi așa e, nu se face multă mâncare”, a mai povestit românul.