Ce a păţit un român care a închiriat un apartament în Mamaia. A dat o sumă mare pentru cazare: „A trebuit să dorm pe jos”

Un turist român a decis să-și petreacă câteva zile la mare, așa că a decis să-și închirieze un apartament în stațiunea Mamaia. A plătit 600 de lei pe noaptea, însă condițiile în care a fost nevoit să locuiască au fost oribile.

Turistul a relatat pe rețelele de socializare pățania lui și în ce condiții a fost nevoit să locuiască timp de câteva zile. Acesta s-a cazat în Mamaia, într-un apartament dintr-un complex, apartament pentru care a plătit 600 de lei. Chiar dacă prețul a fost unul pe măsură, condițiile nu au fost la același nivel.

„Am fost cazați săptămâna trecută la Mamaia, apartament în complexul rezidențial Summerland de pe Bulevardul Mamaia nr. 383 ! Există în complex, la alți proprietari, condiții deosebite. Curățenie exemplară, microunde, mobilă de calitate, etc. Am aflat asta la fața locului. Cereți să va spună numărul apartamentului ce o sa il primiți și verificați apoi pe grupuri!”, a scris turistul pe un grup de călătorii.

În aceeași postare, românul a explicat că este un complex de apartamente și că proprietarii sunt diferiți. Unele dintre acestea sunt închiriate, iar altele sunt locuite direct de proprietari.

Apartamentul pe care l-a închiriat turistul a fost atât de murdar încât a fost nevoit să cumpere produse de curățenie din proprii bani, pentru a locui în condiții cât de cât decente.

„Precizez de la început faptul că există și nr 385, 387. Este un complex de apartamente cu proprietari diferți. Unele sunt închiriate, altele sunt locuite de proprietari. Postarea se referă la un singur proprietar al apartamentului 36 de la numărul 383!! Tarif 600 ron/noapte.

Am cumpărat produse de curățenie de 100 ron c să facem cât de cât curat. Patul se destrăma de-a dreptul, în baie instalația e dezastru. Duș necurățat de calcar de la nașterea lui etc

Cel mai deranjant lucru a fost că a trebuit sa dorm tot concediul din cauza patului care era gata să se destrame si scârțâia ca un cor de șoareci. N-am îndrăznit nici să ma întorc de pe o parte pe alta. Am dormit ca o scândură, parca donam sânge…”, a mai scris turistul pe Facebook.