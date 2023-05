Ce a pățit un român care a cumpărat o shaorma la pachet. A avut un șoc când a ajuns acasă să o mănânce

Caz uluitor în Cluj-Napoca. Un bărbat și-a comandat o shaorma de la un fast-food, dar când i-a venit mâncarea acasă și a deschis ambalajul a avut parte de un șoc. Ce a găsit în pachet și care a fost reacție conducerii shaormeriei. Este revoltător!

Un bărbat din Cluj a avut parte de un șoc atunci când i-a venit acasă comanda pe care o făcuse la un fast-food din oraș. Acesta a povestit scena revoltătoare la care a luat parte pe rețelele sociale.

În momentul în care a deschis ambalajul, acesta a observat că mâncarea pe care o comandase mirosea extrem de urât. Clujeanul a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă cu angajații de la șaormerie, dar nimeni nu a dorit să discute cu el.

A fost ținut la distanță de către firma de securitate a localului, iar patronul acestuia a avut un comportament greu de înțeles.

„Oare cunoaște cineva patronul de la Mama Manu? Azi dimineață la ora 6:30 am cumpărat o șaorma de la mama Manu Mănăștur Minerva. Am cumpărat-o la pachet, în maxim 8 minute am ajuns acasă și am vrut să o mănânc… Dar, surpriză, când am deschis pachetul mirosea foarte tare a acru, gen ceva stricat.

M-am dus cu ea înapoi să le spun și să le arăt că nu e bună, am mers amiabil și am vorbit frumos cu angajații, nu am făcut reclamație, doar le-am spus că produsul nu este comestibil. O angajată l-a sunat pe patron și i-a spus despre ce este vorba… Telefonul era pe speaker și am auzit când a zis că să îmi dea bani înapoi și să ies afară din unitatea lui că nu îl interesează așa ceva.

Auzindu-l ce spune am ieșit afară în fața magazinului că sa nu fie problemă. Au chemat firma de securitate ca să mă îndepărteze de punctul de lucru și să nu fiu agresiv sau obraznic cu ei”, a povestit bărbatul pe internet.