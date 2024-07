Ce a pățit un român când a prezentat buletinul la vama din Turcia. Vameșii l-au întors imediat din drum. Bărbatul a sunat de urgență la ambasadă

Mulți români preferă să-și petreacă vacanța de vară în Turcia. Recent, autoritățile au anunțat că vom putea intra în țară doar cu buletinul, însă un român a avut parte de o surpriză neplăcută odată ce a ajuns la vama turcilor.

Un român care a plecat în Turcia nu a putut intra în țară atunci când a ajuns la graniță, chiar dacă avea toate actele în regulă.

Acesta a fost nevoit să se întoarcă, deoarece, spun autoritățile turce, buletinul lui expira în mai puțin de 150 de zile. Revoltat, românul a sunat la ambasada României din Istanbul și Ankara.

„Săptămâna trecută când am trecut din Bulgaria în Turcia am avut probleme foarte mari la vamă. Cei din vamă nu știau legile și ne-au întors într-un mod jignitor. Am încercat să vorbim cu ei dar au fost foarte respingători.

Până la urmă ne-am întors în Bulgaria și am sunat la ambasada României din Istanbul și din Ankara. Oamenii de acolo au fost foarte drăguți și ne-au ajutat până la urmă.

A fost o experiență urata și cei de la vamă s-au purtat la fel de urat. Dacă aveți probleme vă încurajez să îi contactați și vă vor ajuta cu siguranță.

Problema principală a fost ca buletinul expiră în mai puțin de 150 de zile. Dar legea nu specifică ca buletinul trebuie să aibă valabilitate mai mare de 150, asemenea pașaportului,”, a povestit românul pe un grup de Facebook.