Ce a pățit un bărbat într-un magazin Lidl: „M-au făcut să mă simt ca un criminal”

Scandal la un supermarket al unui lanț de retail cunoscut. Ce a pățit un bărbat într-un magazin Lidl, la începutul lunii noiembrie. Clientul, în vârstă de 70 de ani, l-a acuzat pe unul dintre angajații unității comerciale că l-a făcut să se simtă „ca un criminal”. Reacția reprezentanților Lidl, în urma experienței vârstnicului.

Un bărbat în vârstă de 70 de ani acuză că a avut o experiență umilitoare la un magazin Lidl. Clientul s-a dus, pe 1 noiembrie, la unul dintre supermarketurile lanțului de retail să cumpere un borcan de dulceață cu conținut scăzut de zahăr, fiind diabetic. Inițial, a căutat produsul prin mai multe magazine, însă nu l-a găsit.

Vârstnicul a intrat în magazin, cu o geantă pe umăr. A luat produsul de la raft și se îndrepta spre casa de marcat când situația ar fi escaladat. Bărbatul ar fi fost acuzat pe nedrept de către un angajat că a furat gem din magazin. Acesta a încercat să explice că nu avea niciun astfel de produs în geantă, însă acuzațiile au continuat să curgă.

La ieșirea din magazin, angajatul i-a cerut „agresiv” clientului să verifice lucrurile din geanta pe care o avea asupra sa. Pentru a-și demonstra nevinovăția, clientul a acceptat cererea. Între timp, membrul personalului de la magazinul Lidl susținea că bărbatul „a ridicat ceva de la raft și l-a pus înăuntrul genții”.

În cele din urmă, s-a constatat că vârstnicul nu avea niciun produs Lidl în geantă. Totuși, experiența trăită l-a făcut să se simtă ca un infractor, potrivit relatărilor acestuia. Clientul a cerut reprezentanților lanțului de retail Lidl din Marea Britanie să își asume comportamentul angajatului și să-și ceară scuze.

„Era să explodez. Eram de-a dreptul furios. Am demonstrat că nu aveam nimic în geantă. Și nici măcar nu și-a cerut scuze (angajatul Lidl – n.r.). M-am dus în mașină, să mă calmez.

M-am uitat printr-o broșură pe care mi-au dat-o, dar nu am găsit un număr de telefon pentru servicii clienți. Așa că m-am întors în magazin și am cerut numele angajatului. Nu mi-a spus decât prenumele, fără să-mi dea numele de familie. După, m-a ignorat. Este un comportament jignitor. Nici măcar nu mi-au mai dat gemul pe care voiam să-l cumpăr, deci am plecat de acolo fără nimic.

Ei fac fiecare client care intră în magazin să pară un suspect. M-au făcut să mă simt ca un criminal. E total inacceptabil așa ceva. E una dintre cele mai proaste experiențe pe care le-am trăit la cumpărături. Aș dori să existe o recunoaștere oficială a vinei și să-și ceară scuze”, a declarat clientul Lidl, potrivit Wales Online.