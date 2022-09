Ce a pățit Theo Rose la un eveniment. Ce făceau fanii, chiar în fața hotelului unde era cazată: „Urla și zbiera toată lumea” VIDEO EXCLUSIV

Theo Rose nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta a fost prezentă la un eveniment, în calitate de prezentatoare. Într-un interviu la dublu, în exclusivitate pentru Impact.ro, cu YNY Sebi și îndrăgita cântăreață, ea ne-a povestit ce a pățit, chiar în timp ce se afla în camera de hotel. Se pare că fanii nu și-au ascuns încântarea în momentul în care l-au văzut pe colegul său mai tânăr.

Theo Rose și YNY Sebi au participat la Romanian Music Awards 2022, eveniment organizat la Râmnicu Vâlcea, unde cântăreața a luat rolul de prezentatoare. Chiar în timpul interviului, cei doi au avut o discuție spumoasă, unde tânărul artist a complimentat-o pe colega lui:

„Theo Rose: Am venit să ne distrăm împreună cu oamenii, ne-au așteptat, sunt aici de când am fost la probe. Noi cu publicul ne-am obișnuit deja. Frățiorul meu, Sebi, e aici. Yny Sebi e cu mine. Abia aștept să urcăm pe scenă, eu să prezint, Sebi să cânte, are și un premiu de acordat în seara aceasta. Dar de luat? Ai și tu un premiu de luat?

YNY Sebi: Acum, să sperăm. Dar tu ai de luat?

Theo Rose: Eu nu cred, că sunt prezentatoare. Acum, sper să luați voi. Eu fac rugăciuni de în spate. Ce premiu mi-ai da tu mie dacă ai fi organizator? Pentru ce mi-ai da premiu?

YNY Sebi: Cea mai frumoasă ținută.

Theo Rose: E bine, dar de cântat nu ai zis nimic.

YNY Sebi: De cântat știe toată lumea că ea e regina la ora aceasta.

Theo Rose: Mulțumesc. Oricum, mulțumesc că mi-ai apreciat ținuta.”