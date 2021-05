Ce a pățit soția lui Dacian Cioloș la 3 luni de când a făcut covid-19. Valerie e supărată tare

Cu ce se confruntă Dacian Cioloș la trei luni de când a fost infectată cu coronavirus? Valerie este supărată din cauza ultimelor evenimente. Ce a pățit partenera cunoscutului politician român? Detalii despre starea acesteia. ”M-am informat (mi-a luat o jumătate de zi…): să nu fac rău nimănui.”

Ce a pățit soția lui Dacian Cioloș? Au trecut 3 luni de când a făcut COVID-19

Soția lui Dacian Cioloș se declară ”năucită” în urma recentului eveniment care s-a petrecut în cursul zilei de marți pe aeroportul Otopeni când aceasta se întorcea din Franța. Partenera cunoscutului politician este nevoită să rămână în carantină cu toate că a fost infectată cu coronavirus cu mai puțin de trei luni în urmă.

Aceasta a împărtășit în detaliu tot ce s-a întâmplat și cât de mult a cântărit decizia de a pleca să-și viziteze totuși părinții pe care nu-i mai văzuse de mult timp din cauza crizei sanitare.

”Surpriză la aeroportul din București. Vin din Franța unde am plecat o săptămână sa-mi văd părinții. Nu fusesem de 10 luni. Am tot cântărit înainte de a pleca. M-am informat (mi-a luat o jumătate de zi…): să nu fac rău nimănui, să pot respecta regulile, să îmi pot ține cursul MBSR în sală la întoarcere. Când am plecat, Franța era pe lista “galbenă”. A trecut in “roșu” – așa, de la o zi la alta. Ghinion!”

Valerie Cioloș (Sursa: facebook.com)

”La întoarcere am aflat că sunt obligată să…”

”La întoarcere am aflat că sunt obligată să intru în carantină. Ok. Dar am făcut COVID acum mai puțin de 3 luni, deci în mod normal sunt imunizata. Nu contează. Tot în carantină trebuie să stau. Dacă eram vaccinata, nu eram pusa in carantină, cu toate că tot de anticorpi și imunizare vorbim și la cei vaccinați și la cei care au făcut boala. Oups!!!”, a detaliat Valerie Cioloș.

De asemenea, aceasta a subliniat că ar fi vorba despre o discriminare pentru că nu înțelege diferența dintre o imunizare făcută cu boala și o imunizare indusă, adică în urma administrării serului. Cea din urmă și-a încheiat mesajul cu un semn de întrebare tocmai pentru a fi lămurită de unii dintre internauți care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Valerie Cioloș-Villemin este absolventă de studii superioare în științele agriculturii, iar la moment este consultant independent. În trecut a ocupat funcția de cercetător la Montpellier SupAgro, dar a avut și rolul de director la Agence Universitaire de la Francophonie, filiala din Republica Moldova, arată realitatea.ro.