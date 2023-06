Ce a pățit Smiley în luna de miere din Franța. Cum a pierdut-o pe Gina Pistol: „Mă cunoaște bine”

Smiley și Gina Pistol petrec momente speciale în sudul Franței, acolo unde au ales să meargă după nunta ce a avut loc pe data de 27 mai. Nimeni nu se aștepta la evenimentul pe care cântărețul l-a făcut public în urmă cu puțin timp. Ce a pățit Smiley în luna de miere i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. „Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o”, s-a exprimat artistul.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit pe data de 27 mai, nunta lor fiind una pur și simplu magică. A fost și este considerat evenimentul anului 2023 din lumea mondenă din România. Cadrul a fost rupt parcă din poveștile de basm cu prinți și prințese. Parcă pășeai într-o altă lume, a fost totul superb!

După petrecerea de la finele lunii mai, cuplul mult îndrăgit a ales să petreacă luna de miere în sudul Franței. Smiley și Gina Pistol au mers în vacanță singuri, fără fetița lor, Josephine. Au transmis deja în repetate rânduri că le este foarte dor de micuță și că așteaptă cu nerăbdare să o revadă.

Atât Smiley, cât și Gina Pistol se bucură de momentele de relaxare din Franța, pe care le merită din plin. Ambele vedete își țin la curent fanii cu locurile pe care le vizitează, oamenii pe care îi întâlnesc și nu numai. Așa s-a întâmplat că Smiley a făcut publică o întâmplare total neașteptată. Ce i s-a întâmplat i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Smiley a pierdut-o pe Gina Pistol pe străzile din Franța. Cântărețul a recunoscut că s-a lăsat vrăjit de frumusețea locurilor pe care le filma pentru a le arăta urmăritorilor săi și, la un moment dat, nu a mai putut să dea de cea care i-a devenit parteneră de viață. A căutat-o ceva timp, până a găsit-o într-un loc cu totul special pentru amândoi.

„Nu o găsesc pe Gina și stau și prost cu orientarea în spațiu. Cum s-a întâmplat asta? Stai să vezi! (…) Am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur?”, a spus Smiley, într-un material încărcat pe pagina sa de Instagram.