Ce a pățit Smiley după ce și-a văzut fiica la ecograf. Gina Pistol a râs copios de reacția lui

Smiley și Gina Pistol vor deveni pentru prima dată părinți. De altfel, artistul este extrem de emoționat când a aflat că va fi tată de fată. În plus, acesta a povestit și ce reacție a avut când și-a văzut pentru prima dată fiica la ecograf.

Ce a pățit Smiley după ce și-a văzut fiica la ecograf

“Eram pregătit să filmez, dar am uitat, am uitat să fac tot. Nu mi-e teamă de absolut nimic. Aștept să văd ce o să se întâmple.

Sunt convins că tot ceea ce voi trăi va fi ceva nou, cu siguranță, și sunt entuziasmat să primesc ce se va întâmpla în viitor, să primesc această fetiță a noastră cu brațele deschise. Habar nu am, nu știu la ce să mă aștept”, a declarat el în cadrul unei emisiuni TV, conform Spynews.

În ce privește numele de fetiță, Smiley și Gina nu s-au hotărât. “Ne gândim și la nume din când în când. Până acum avem numai nume la mișto (n.r. – a râs). La mine în familie o să fie prima fată. La noi au fost numai băieți. Mama este foarte bucuroasă că, în sfârșit, avem o fată în familie”, a mai adăugat Smiley.

Au uimit internetul cu vestea dată

Cu toate că Smiley și Gina Pistol au încercat să țină departe de ochii lumii relația lor, acum nu se mai ascund deloc. Iar de curând au luat internetul pe sus, cum se spune, publicând un material video în care aceștia vorbesc despre relația lor și despre viitorul lor ca și părinți.

Clipul a avut un succes imediat, vizualizările crescând în mod vertiginios. Astfel că în afară de faptul că au mai câștigat în popularitate, dar au câștigat și niște bani de pe urma clipului. Filmulețul, care a urcat rapid în topul celor mai populare clipuri de pe YouTube, aducându-le în jur de 5.000 de euro, spun surse. Și a ajuns, peste noapte, să aibă peste 1,8 milioane de vizualizări.

Iar ca și orice viitoare mămică, Gina Pistol se confruntă cu probleme normale de gravidă, însă asta nu a determinat-o să le ascundă, și vedeta chiar a cerut sfatul fanelor sale, de pe rețelele de socializare.

“Voiam să vă spun că mă confrunt cu retenția de apă… deși, eu nu fac excese de niciun fel. Și, uneori, am impresia că sunt Gina de două ori. Vă întreb pe voi, cele care ați fost însărcinate, și pe cele care vă pregătiți să deveniți mame, cum procedați? Cum gestionați asta?”a spus Gina Pistol.