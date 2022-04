Ce a pățit Relu Pănescu în seara de Înviere, după eliminarea de la Survivor România. Nici soției nu i-a venit să creadă

Relu Pănescu a revenit în România, iar acum se bucură de toți cei dragi și de mesajele frumoase pe care le primește de la fani. Cunoscutul fost Războinic a reușit să se bucure la întoarcere de cea mai frumoasă perioadă. Bărbatul a ajuns la fix pentru sărbătorile pascale, pentru mesele întinse și pentru tradițiile și obiceiurile din clipele acestea. Ce i s-a întâmplat chiar în ziua de Înviere? Soția sa a rămas surprinsă când a văzut totul.

Relu Pănescu a ajuns din nou în sânul familiei și a revenit chiar la fix în România pentru a se bucura de perioada sărbătorilor pascale. Acesta a uitat de obiceiurile de acasă, iar după câteva luni în Republica Dominicană și-a reluat viața de unde a lăsat-o.

Deși îi era dor de copilul său și de restul familiei și prietenilor, cel din urmă susține că mai putea rămâne în competiție pentru că mai avea lucruri de demonstrat, dar și corpul i-ar mai fi permis asta.

„Puteam să mai rămân încă 1 an în acele condiții. Corpul meu se adaptase deja. Tata e la clinica de recuperare. Când am ajuns, m-a așteptat în fața casei. Când am ajuns pe strada unde am mai multe proprietăți, erau mese cu băuturi si 20-30 de persoane care mă așteptau.

Cu siguranță puteam să duc. Am fost trimis în exil, nominalizat spre eliminare, eu aș fi rezistat în concurs. Ce mi-a rămas în minte a fost capacitatea organismului de a se adapta la condiții ostile.

Am reușit să stau acolo trei luni și ceva și mai puteam să rămân acolo încă un an. Nu am fost niciodată primit cu drag, doar acceptat de nevoie”, a povestit el în emisiunea ,,La Măruță” de la Pro TV.