Ce a pățit Răzvan Simion în trafic, în văzul tuturor. A povestit tot și apoi l-a amenințat pe Dani Oțil în direct

Răzvan Simion a povestit în direct, la Neatza, ce a pățit săptămâna trecută în trafic. Acesta a avut parte de un eveniment neplăcut, care l-a luat total pe nepregătite.

Răzvan Simion a povestit că săptămâna trecută a făcut pană una dintre roțile mașinii sale, în timp ce era în trafic. Acesta i-a spus lui Dani, dar și telespectatorilor cum s-a întâmplat totul.

”Saptamana trecuta am facut o pana in oras, am iesit sa vad daca am pana, a urlat unul la mine, sa mi zica. Am rezolvat”, i-a mărturisit Răzvan lui Dani, care a ținut să-l ”amenințe” și pe Dani

”Astept ziua de marti cand lucrurile se vor inrautati pentru tine”, i-a spus Răzvan lui Dani, referindu-se la ce îi va rezerva horoscopul în acea zi.