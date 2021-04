Ce a putut spune Dani Oțil despre Gigi Becali, la Neatza. Răzvan Simion a fost uimit: ”Pai pe cine să pun, săracule?”

Înainte de rubrica horoscopului, Dani Oțil a ținut să își strige ”nemulțumirea” legată de reprezentanții zodiilor de care se înconjoară în viața de zi cu zi. Acesta spune că ”s-a cam săturat” de Lei și de Scorpioni, dar a ținut să facă și câteva precizări legate de nașii de cununie.

Dani Oțil s-a dezlănțuit azi în ediția de la Neatza cu Răzvan și Dani și o oferit informații prețioase.

”Blestemul meu in viata, numai Lei si Scorpioni in casa. Nu am gasit si eu o zodie bleagă. Nu am putut sa gasesc si eu asa ceva, mie mi-a placut pedala de acceleratie„, a spus Dani Oțil despre reprezentanții Zodiacului din viața sa.