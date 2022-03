Ce a pățit Ramona Olaru după ce a ieșit vineri seara în club. Nici ea nu se aștepta să descopere asta. Frumoasa blondină de la Neatza cu Răzvan și Dani a povestit că a fost la club cu prietenele sale. Ramona Olaru s-a distrat la maximum, însă recunoaște că lucrurile s-au mai schimbat, între timp.

Ramona Olaru a povestit ce a pățit după ce a ieșit vineri seara în club. Frumoasa asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani a povestit că deși înainte reușea să meargă la club chiar și 2 seri la rând, luând toate discotecile la rând, acum nu mai poate depune tot acest… efort.

„Nu mai pot ieși două nopți la rand, cum ieșeam odată. Am fost vineri la trei discoteci la rând. Am fost cu fetele nebunele. Nu se mai ascultă Freestay la Club, se ascultă manele pe spaniolă, gen Maluma. Ne-am distrat ca nebunele și am ajuns acasă cu pantofii în mână”, a declarat Ramona Olaru în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.