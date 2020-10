Ce a pățit polițistul care a ajutat-o pe Oana Lovin ‘Sparanghel’ să ajungă la racla Sfintei Parascheva

Oana Lovin iese în evidență orice ar face, mai cu seamă în anumite conjuncturi precum cea în care a fost văzută recent. Aceasta a ajuns la racla Sfinte Parascheva, dar cu puțin ajutor. Ce a pățit polițistul care a condus-o mai în față?

Ce a pățit polițistul care a ajutat-o pe Oana Lovin?

Agentul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean care a ajutat-o pe Oana Lovin își poate pierde locul de muncă. Cătălin Nistor a intrat în vizorul superiorilor săi după episodul în care a fost implicat și celebrul model de videochat. Tânăra a fost prezenta și la racla Sfintei Parascheva, iar după ce a ajuns a cerut ajutorul unui om al legii. Conform informațiilor, acesta a ajutat-o pe tânără să ajungă la locul dorit cu toate că nu avea buletin de Iași, iar reglementările arată că la momentul pelerinajului nu ar fi putut intra în curtea catedralei mitropolitane din oraș. Cătălin Nistor ar fi părăsit postul stabilit, i-ar fi promis persoanei care nu avea drept să ajungă la moaște și nu a purtat nici mască de protecție. Neregulile enumerate ar putea să îi aducă o sancțiune agentului din Iași.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, în care este prezentat un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, vă comunicăm următoarele: Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi a dispus efectuarea de verificări, prin Biroul Control Intern, pentru stabilirea situaţiei de fapt, urmând ca, în funcţie de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale în consecinţă”, au transmis reprezentanţii IPJ Iaşi.

Oana Lovin și Codruța Cerva s-au băgat în față la Sf Parascheva

– Da, da, da… (politistul)

– Ei, va am pe Facebook?

– O secunda, am vrut sa vezi doar asa… ca nu-s toti la fel.

– Dar eu stiu, eu respect foarte mult…

– Da, dar va zic asa ca chestie.

– Eu stiu cu cine am probleme.

– Suntem aici cu Ana si asteptam sa intram la racla.

– Sa vina si..Am votbit cu Dan Popescu. Mi-a spus ca vine . Nu stiam ca vine si Codruta..

– Eu sunt Codruta.

– Mi-a spus Dan Popescu ca veniti azi.

– Dan Popescu? Cine e Dan Popescu?

– Cum, nu-l stiti? Asta e Dan Popescu (ii arata contul de Facebook al barbatului respectiv- n.red.)