Ce a pățit Oana Roman în trafic. A cedat nervos: ‘E de nelocuit aici’

Oana Roman a avut parte de momente tensionate în trafic. Celebra vedetă a cedat nervos din cauza lipsei locurilor de parcare din Capitală și a aglomerației. Fosta prezentatoare de TV a subliniat că nu mai poate să reziste într-un astfel de loc. Cea din urmă s-a plimbat bară la bară prin București ore întregi după ce a ajuns în oraș pentru a rezolva câteva treburi. Fiica lui Petre Roman a tras concluzia că orașul a „a devenit de nelocuit” după ce și-a pierdut răbdarea în timp ce se afla pe carosabil.

Oana Roman are o comunitate uriașă pe rețelele de socializare. Vedeta discută des cu internauții pe Instagram. Mulți o urmăresc pentru că este extrem de transparentă și discută despre problemele de zi cu zi pe care le întâmpină.

Fosta prezentatoare de TV a ajuns să nu-și poată rezolva treburile în oraș din cauza circulației și a lipsei locurilor de parcare din Capitală. Oana a susținut că s-a enervat extrem de tare din cauza situației din București.

„Aproape am cedat nervos în trafic azi. Am pierdut aproape 3 ore ca să rezolv aproape nimic, pentru că e bară la bară peste tot și nici nu există locuri de parcare nicăieri. Noroc că azi am ședința de terapie și probabil o să mă calmez un pic. Orașul ăsta a devenit de nelocuit.”, a transmis Oana Roman, pe InstaStory.