Ce a pățit o româncă după ce și-a luat mâncare de la împinge tava din Eforie Nord. E revoltător ce a primit, de fapt, de 80 de lei

Situație incredibilă în stațiunea Eforie Nord de pe litoralul autohton. O româncă a comandat două porții de ciorbă la un restaurant cu regim de autoservire, iar ceea ce a primit în schimb a lăsat-o fără cuvinte. Nu s-a putut atinge de mâncare. Ce a pățit turista, de fapt.

Atunci când credeai că nu te mai surprinde nimic, iată că o româncă a avut parte de o experiență neplăcută la un restaurant de tip „împinge tava” din stațiunea Eforie Nord. Femeia a povestit că a s-a dus să ia prânzul la un local de pe malul mării, iar sejurul său a fost umbrit de dezamăgirea pe care a simțit-o în momentul în care a primit mâncarea.

Turista comandase două porții de ciorbă, un șnițel de pui, ficăței de pui și pilaf cu varză călită. Surpriza neplăcută a venit atunci când femeia a primit mâncarea cerută, însă a constatat cu stupoare că aceasta nu avea niciun gust.

Potrivit româncei, prânzul care a costat-o suma exorbitantă de 80 de lei nu a meritat, întrucât orezul nu era fiert, carnea era și ea crudă, iar ciorbele nu aveau niciun gust, punând, astfel, sub semnul întrebării calitatea preparatelor servite la restaurantul cu pricina.

În ultimii ani, tot mai mulți turiști s-au plâns de prețurile stațiunilor din litoralul românesc, cei mai mulți dintre ei optând pentru sejururi în străinătate.

„Doresc să vă atenționez cu privire la Autoservirea din Eforie Nord. Am mers să cumpăr mâncare și este groaznică! Ciorbele sunt apă chioară, nu au gust, conțin doar urme de legume. Am cumpărat 2 ciorbe, un șnițel de pui (carnea era crudă), ficăței de pui, pilaf (orezul era nefiert), varză călită și am plătit 80 de lei.

Nu este vorba de suma plătită, ci de faptul că nu s-a putut mânca ceea ce am comandat. Nu mai vorbesc de atitudinea fetei de la casa de marcat. În concluzie, nu recomand această autoservire!”, a declarat turista indignată, scriu cei de la replicaonline.ro.