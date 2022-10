Ce a pățit o femeie care a cumpărat șuncă dintr-un magazin Kaufland. A avut un șoc când a observat acasă

Ce a pățit o femeie care a cumpărat șuncă dintr-un magazin Kaufland? Când te gândești la brand-uri de renume, precum Kaufland sau Lidl, ai crede că totul este bine. Că tu, ca și client, ești protejat și că ceea ce cumperi din magazin este bun, conform cu normele. Dar, brand-ul de renume dă întotdeauna și garanția seriozității? Nu, cel puțin în cazul nostru, în care relatăm despre ce a pățit o femeie care a cumpărat șuncă dintr-un magazin Kaufland. Femeia spune că a avut un șoc când a observat acasă cea ce avea în sacoșă.

Poate fi un brand de renume și garanția seriozității?

A fi de încredere într-o lume a consumului, înseamnă a fi capabil să livrezi la timp, de fiecare dată. Atunci când marca promite unui client că produsul va funcționa într-un anumit mod, într-un anumit interval de timp, trebuie să se asigure că promisiunea este îndeplinită sau depășită.

Indiferent că vorbim de branduri din zona alimentară, precum Kauflnad, Lidl, sau Carrefour, fiabilitatea este obiectivul în construirea unei mărci.

Consumatorii ar trebui să fie mândri să folosească acele produse și servicii în care pot avea încredere. Prin urmare, fiabilitatea este necesară pentru a ajuta o marcă să crească și să dobândească o cotă de piață bună în timp.

Ce a pățit o femeie care a cumpărat șuncă dintr-un magazin Kaufland

Dar, deși există branduri cu o cotă de piață bună, nu de puține ori ni se demonstrează total invers. Este și cazul unei cliente din Germania și experiența sa într-unul din magazinele celebrului brand Kaufland.

Povestea este cam așa, o femeie a vrut să cumpere șuncă de somon, și a găsit un pachet complet gol, dar sigilat. După aceea, toată lumea a râs.

„Probabil că am cumpărat din greșeală un manechin”. Cu aceste cuvinte, o clientă a unui supermarket a comentat fotografia unui pachet gol de șuncă pe care îl cumpărase în sucursala Kaufland din Michelstadt, în districtul Odenwald din sudul landului Hessa, la aproximativ 50 de kilometri sud de Frankfurt am Main.

Kaufland: „Oops, ce s-a întâmplat acolo?”

Clienta a postat pe Facebook imaginea scurtei achiziții , explicând că „Am cumpărat patru pachete și am observat doar când am scos unul din frigiderul de acasă, am crezut că sunt în zona crepusculară.”

Nici la casa de marcat și nici la împachetare și despachetare nu a observat greutatea neobișnuit de ușoară, mai spune femeia.

Departamentul de social media al lanțului de supermarketuri Kaufland nu s-a putut abține să nu facă o glumă. Kaufland a răspuns pe Facebook, scriind: „Oops, ce s-a întâmplat acolo? Bineînțeles că nu ar trebui să fie așa”. Între timp, i-a fost rambursată achiziția greșită în sucursala Kaufland.