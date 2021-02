Ce a pățit Meghan Markle în familia regală. Gestul jenant de care a avut parte

Nouă situație șocantă în Familia Regală a Marii Britanii! Ce gest șocant ar fi făcut rudele din partea prințului Harry? Meghan Markle a fost surprinsă de cele înfăptuite, iar fanii cuplului care încă trezește controverse nu se așteptau la una ca asta.

Meghan Markle susține că Palatul Buckingham a decis eliminarea numelui său din certificatul de naștere al fiului ei. Un reprezentant al ducesei de Sussex a lansat o declarație prin care condamna un raport care a jignit-o pe soția prințului Harry conform căreia și-ar fi scos prenumele – Rachel Megan – din documentul legal de naștere al lui Archie Harrison.

„Mișcarea fără precedent ar putea fi considerată o umilire a ducilor de Cambridge care au inslus și numele Kate pe certificatele copiilor lor. O altă variantă este că prințul Harry își compară soția cu mama sa, Diana, care a folosit întotdeauna formularea „Alteța Sa Regală Prințesa de Wales””, a scris în cursul zilei de sâmbătă The Sun.

Reprezentantul lui Meghan Markle a susținut că a fost decizia Palatului Buckingham, nu a sa, de a-și elimina numele din document. „Schimbarea numelui pe documentele publice în 2019 a fost dictată de Palat. Acest lucru nu a fost solicitat de Megahn, Ducesa de Sussex și nici de Ducele de Sussex”, a declarat reprezentantul prin intermediul uni comunicat, arată insider.

„Faptul că acest tabloid din Marea Britanie și așa-zișii săi experți au sugerat că ducesa ar vrea să nu apară pe certificatul de naștere al copilului ei sau pe orice alt document legal ar fi de râs, dacă nu ar fi jignitor”, mai este precizat în declarație.

Amintim că ducii de Sussex au hotărât să părăsească statuturile revenite de drept și astfel să facă un pas înapoi de la îndatoririle lor provenite din această calitate.

„Azi, familia mea a avut discuții constructive legate de viitorul nepotului meu și familia sa. Deși am fi preferat ca ei să rămână membri ai familiei regale cu normă întreagă, le respectăm și le înțelegem dorința de a duce o viață mai independentă de familie, în timp ce vor rămâne membri valoroși ai Casei Regale. Am convenit că va fi o perioadă de tranziție, în care ducii de Sussex să petreacă timp în Canada și Marea Britanie. Sunt chestiuni complexe ce trebuie rezolvate de familia mea și mai e muncă de făcut, dar am cerut ca deciziile finale să vină în următoarele zile”

