Ce a păţit Maria Constantin, după întoarcerea de la Survivor 2023. A rămas fără cuvinte când s-a uitat prima oară în oglindă

Maria Constantin a mărturisit că a avut parte de momente extrem de grele după ce s-a întors de la ,,Survivor România 2023”. Celebra cântăreață de muzică populară a rămas fără cuvinte mai ales după ce s-a uitat în oglindă pentru prima oară după ce a plecat de pe insula Faimoșilor. Blondina a rezistat doar o săptămână în Republica Dominicană, dar se pare că și acum resimte greul de care a avut parte în show-ul sportiv. Ce i s-a întâmplat?

Maria Constantin a acceptat provocarea ,,Survivor România 2023”, dar a reușit să stea în competiție doar o săptămână. Deși experiența sa a fost una scurtă, vedeta încă se plânge de traumele pe care le-a îndurat după venirea în țară la traiul său normal. Mai exact, solista se plânge de faptul că a început să îi cadă părul și că șuvițele s-au transformat în unele verzi din cauza condițiilor precare de igienă.

,,Eu nu am stat decât o săptămână în junglă, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo cu părul meu, e distrus, pur și simplu. Nu aveam șampon, nu aveam nimic acolo.

Am observat că imediat ce am ajuns la hotel, după ce am ieșit din concurs, atunci când mi-am făcut baie la hotel, părul s-a făcut din blond verde. Incredibil, nu știu ce proces de degradare s-a întâmplat acolo. A fost un fenomen foarte ciudat”, a povestit solista despre părul ei, pentru click.ro.