Ce a pățit Maia Morgenstern după o criză de tuse. Ce i-au spus oamenii când au văzut-o așa în metrou

De mai bine de un an de zile, viața noastră s-a schimbat. S-a schimbat dramatic și, nu de puține ori, am descoprit răul din noi. L-am descoperit, mai ales, în trafic, în metrou, pe stradă. Pandemia ne-a schimbat total percepția, gustul, simțul realității, dar și atitdinea față de aproapele nostru. Și tot sub efectul Pandemiei, România a descoperit și altă răutate, cea a extremismului. Un astfel de episod l-a simțit pe pielea ei și marea actriță Maia Morgenstern.

De la Pandemie la extremism

De mai bine de un an oamenii s-au schimbat dramatic. Izolarea impusă, teama de a nu ne infecta, au generat adevărate fobii. Unii au reușit să treacă peste, alții nu. În tot acest timp politica românească și-a văzut de treaba ei. Am avut alegeri locale, alegeri parlamentare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Odată cu alegerile parlamentare noi forțe politice au apărut pe scena ploticii românești. Printre acestea Alianța AUR, care a reușit într-un timp foarte scurt să treacă de la un partid naționalist la unul extremist.

Episodul, poate nedorit de mai marii alianței, a culminat cu scrisorile extremiste trimise de un personaj actriței Maia Morgenstern. În aceste scrisori actrița Maia Morgenstern era amenințată cu moartea, făcându-se referiri extremiste și la originea sa evreiască. Scandalul a generat tabere, pro Maia și contra Maia, pro extremism, contra extremism. Și toate astea sub efectul Pandemiei. În același timp, izolarea, temea de infecții, au scos la suprafață și alte forme de discriminare. Discriminarea pe stradă, în magazine, în transportul public, chiar dacă era vorba de o banală tuse tabacică.

Maia Morgenstern apostrofată în metrou

Cums e face că, încă doată, celebra actriță Maia Morgenstern are parte de momente greu de digerat. Celebra actriță a povestit recent pe Facebook un episod, banal, dar în esență dramatic. Plecând de la dieea că ar vrea să se alse de fumat, după aproape o viață, Maia Morgenstern, ca orice fumător, suferă de tuse tabacică. Un astfel de moment de tuse ar fi prins-o într-o garnitură de metrou, reacțiile celor din jur fiind unele foarte dure, după cum istorisește actrița.