Ce a pățit Jador când a vrut să dea bani unui om al străzii. „Ferească-mă Dumnezeu”

Ce a pățit Jador când a vrut să dea bani unui om al străzii. Jador s-a confruntat cu o situație total neașteptată. Pe când se plimba pe străzile din Germania, artistul a întâlnit un om al străzii pe care a dorit să îl ajute cu bani, dar atunci când el și-a exprimat intenția, bărbatul i-a dat o replică la care nu se aștepta.

În plimbările sale pe străzile din Germania, Jador a întâlnit un om al străzii căruia a vrut să îi dea 10 euro. Jador nu este străin de astfel de gesturi de caritate, întrucât obișnuiește să îi ajute pe cei nevoiași, așa cum s-a întâmplat și în preajma Crăciunului, atunci când a ajutat mai mulți fără posibilități cu pungi pline de mâncare.

Ei bine, văzându-l pe omul străzii cum căuta prin gunoi, și-a verificat buzunarul, a scos 10 euro și i-a îndreptat către acesta. Dar omul nevoiaș nu a vrut nici în ruptul capului să ia banii oferiți de Jador și, mai mult decât atât, i-a dat o replică la care nu se aștepta.

Șocat, dar și amuzat în același timp, Jador le-a povestit totul fanilor săi.

„Sunt în Germania și am niște bănuți în buzunar și am văzut un om care nu avea nimic și căuta prin gunoaie. Am zis să-l ajut și să-i dau și lui 10 euro și ce credeți? I-am întins banii și m-a refuzat. M-a întrebat de ce sunt așa negru. Ferească-mă Dumnezeu. Nici fața nu mă mai ajută acum”, le-a povestit surprins Jador fanilor.