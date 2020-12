Ce a pățit Iulia Vântur chiar de Moș Nicolae: ”O fi timpul să iau altele?”

Cu ce situație a dat față-n față Iulia Vântur chiar în zi de sărbătoare. Fanii săi se întreabă dacă totul merge bine în viața ei personală. Mesajul și fotografia postată de aceasta pe rețelele de socializare i-au cam lăsat pe cei care o urmăresc cu multe semne de întrebare.

Celebra fostă prezentatoare de știri se află deja de ani buni în India, loc unde a decis să o ia de la capăt din toate punctele de vedere. Iată că nici sărbătorile nu o prind pe meleaguri, mai ales dată fiind situația în care ne aflăm. Din păcate, se pare că Iulia nu prea a fost cuminte, motiv pentru care Moș Nicolae nu s-a văzut văzut anul acesta. Blondina s-a pozat lângă un brad imens și extrem de frumos, iar mesajul pozei a fost unul simplu:

„Cred ca lui Mos Nicolae nu i-au placut ghetutele mele 🤷🏼‍♀️ O fi timpul sa-mi iau altele!?… Sau sa-l rog pe Mos Craciun sa-mi aduca? Voua ce v-a adus Mos Nicolae? #iuliavantur #mosnicolae #cadou #gift #christmas #soon #gifts #joy #romanian #tradition”, a scris aceasta în dreptul postării. Acesta a fost prilejul perfect pentru români să-i spună că o așteaptă acasă, mai cu seamă că nu a fost deloc uitată de cei care au urmărit-o încă de la debut. „Moșul cred ca a venit acasă aici în România pt tine”, „Cred ca e timpul sa vi acasa draga Iulia, aici in Romania unde ai fost atat de iubita.Un gand bun si un zambet sa te insoteasca in drumul tau.❤”, „Orice lucru mărunt e bine venit să fi sănătoasă si iubita!”, au fost doar câteva din comentariile internauților.

„Happy Thanksgiving to everyone who feels being grateful today… I’m grateful that I’m alive and healthy, for my family, friends, for the nature, for music and for all the people and lessons I’ve learned this year. 2020 was a harsh teacher but its lessons are big. Everything happens for a reason! I hope u found the ones that will help u grow, that will empower u, will make u stronger and wiser. God bless u all 🤗🙏🏼 I’m grateful for the positive community we are growing here, on #instagram ❤️🙏🏼 Thank u! (O Zi a Recunoștinței fericită tuturor celor care se simt recunoscători astăzi … Sunt recunoscătoare că sunt în viață și sănătoasă, pentru familia mea, prieteni, pentru natură, pentru muzică și pentru toți oamenii și lecțiile pe care le-am învățat anul acesta. 2020 a fost un profesor dur, dar lecțiile sale sunt importante. Totul se întâmplă cu un motiv! Sper că le-ai găsit pe cele care te vor ajuta să crești, care te vor împuternici, te vor face mai puternic și mai înțelept. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți 🤗🙏🏼 Sunt recunoscătoare pentru comunitatea pozitivă pe care o dezvoltăm aici, pe #instagram ❤️🙏🏼 Mulțumesc!)”

Iulia Vântur (Sursa: instagram.com)