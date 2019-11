Ce a pățit Ion Cristoiu când a ajuns la secția de votare. ”Am provocat o mare agitație”

Ion Cristoiu a votat, duminică, la secția de votare din Piața Amzei, unde s-a prezentat de fiecare dată în ultimii 15 ani la alegeri. Jurnalistul a povestit un episod comic pe care l-a întâmpinat la secția de votare, în momentul în care i s-a verificat CNP-ul.

Ion Cristoiu a întâmpinat probleme la secția de votare

În momentul în care operatorul a verificat CNP-ul lui Ion Cristoiu la secția de votare, pe ecranul tabletei a apărut numele Diaconu Ion. S-a creat agitație, iar în cele din urmă șefa comisiei a decis ca jurnalistul să voteze, apoi a întocmit un proces verbal din care reiese că cel care a votat este, de fapt, Ion Cristoiu.

„Eu votez în Piața Amzei de 15 ani pe listele permanente. Când am ajuns la CNP-ul meu mă numeam Diaconu Ion. Nu eram pe nicio listă, eram eu cu CNP-ul, dar mă numeam Diaconu. Am înțeles că e o chestiune unică pe țară, drept urmare am provocat o mare agitație. Șefa comisiei a sunat la cele mai înalte foruri ale ei. S-a spus că e ceva în neregulă. Până la urmă s-a decis să votez, dar se va face un proces verbal din care va rezulta că eu nu sunt Diaconu Ion, ci Cristoiu Ion”, a mărturisit jurnalinstul la Antena 3.