Ce a pățit Fuego, după 15 ani de activitate muzicală. Artistul e devastat

Fanii lui Fuego sunt extrem de dezamăgiți de vestea pe care au primit-o recent. Artistul nu a mai pățit asta niciodată în 15 ani de activitate. Ce se întâmplă cu celebrul cântăreț și care a fost anunțul devastator făcut public recent?

Celebrul Fuego, artist cunoscut în special pentru colindele sale, nu va mai cânta de Crăciun. Perioada sezonului rece este una din cele mai așteptate de fanii săi, motiv pentru care acest anunț i-a devastat pe cei mai mulți. Regii colindelor – Ștefan Hrușcă, Guego și Ștefan Bănică – sunt șomeri în această perioadă.

Mulți artiști, pe lângă cei enumerați anterior, au fost nevoiți să-și anuleze evenimentele spectaculoase din cauza crizei sanitare, după ce ani de zile le-au făcut luna aceasta de vis românilor. Astfel, după 15 ani de activitate, unii din cei mai iubiți soliști de la noi vor face Crăciunul acasă alături de cei dragi.

Fuego a declarat, pentru click.ro, că ar fi trebuit să colinde în nu mai puțin de 35 de orașe din România, în cele mai mari săli de spectacole. Oamenii au rămas dezamăgiți, dar înțeleg motivul pentru care lucrurile sunt cu totul altfel anul acesta față de anii precedenți. Vremurile sunt grele pentru toți, iar lucrul care-l întristează foarte tare pe Paul Surugiu este că după 15 ani în 2020 nu poate să-i ureze publicului său Sărbători Fericite așa cum a făcut-o întotdeauna.

”După 15 ani mi-am anulat turneul de colinde din luna decembrie, care trebuia să înceapă exact de Ziua Naţională. Trebuiau să fie 35 de oraşe mari ale României, în cele mai mari săli de spectacole, oamenii au rămas dezamăgiţi. Nu pot decât să mă urmărească pe canalul meu de YouTube, unde am lansat două cântece noi acum în luna decembrie, unul se cheamă, «Glas de colindă», al doilea «E Crăciun». Din păcate, după 15 ani, în luna decembrie nu am nici un spectacol. Am prins şi vremurile acestea, vremuri grele pentru toţi românii şi mă întristează faptul că nu pot să fiu în faţa publicului meu, să-i fac pe oameni fericiţi. Din păcate acestea sunt restricţiile, eu sunt un om corect şi cu rigurozitate. Păstrez toate restricţiile şi tot ceea ce se spune în legislaţie, aşa că nu-mi rămâne decât să stau cu familia mea, pentru că, atenţie, în 15 ani este prima dată când stau cu familia mea de Sărbători. Niciodată nu am stat cu familia de Sărbători decât în luna ianuarie, când îmi luam liber două săptămâni şi făceam Crăciunul şi Revelionul pe stil vechi. Ei, anul acesta voi sta pentru prima dată cu familia mea după 15 ani”

Fuego (Sursa: click.ro)