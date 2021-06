Ce a pățit Florin Marin după ce a moștenit o avere după moartea soțului său. Karma a acționat

Florin Marin, românul ce a moștenit o avere impresionantă după moartea soțului său, se confruntă cu foarte multe probleme. Philip Clements a murit la vârsta de 81 de ani în România, lăsându-i tânărului o sumă de 250.000 de euro de care nu se poate bucura liniștit.

Modelul Florin Marin, în vârstă de 28 de ani, s-a îmbogățit peste noapte după ce soțul său i-a lăsat o moștenire generoasă. Philip Clements, un bărbat britanic extrem de bogat, s-a mutat în România pentru a sta aproape de soțul său. Totuși, cei doi nu au avut foarte mult timp la dispoziție pentru că acesta a decedat pe data de 31 mai 2020, lăsându-și toată averea pe mâna tânărului partener.

Dacă toată lumea credea că tânărul model își va putea continua viața fără provocări, se pare că se întâmplă exact opusul. Florin Marin s-a plâns că este victima persoanelor ce vor să îi fure averea, așa că se gândește foarte serios să vândă locuința în care stătea alături de regretatul soț și să își cumpere o nouă casă, dar și o mașină.

Tânărul model a avut foarte multe probleme cu familia fostului soț după ce rudele bărbatului l-au catalogat ca fiind o persoană pe interes. Pentru a le răspunde cu aceeași monetă, el le-a interzis participarea la nunta cu Philip Clements. După moartea partenerului, modelul vrea să vândă apartamentul de lux lăsat de britanic și să investească în alte proprietăți.

„Vreau să mă relaxez după acest an. Am decis să vând apartamentul pe care mi l-a cumpărat Philip. Știu că o mulțime de oameni se gândesc că o să devin sărac. Nu, îl vând pentru că am decis să fac o schimbare în viața mea, nu pentru că am nevoie de bani. Vreau să îl vând pentru că îmi doresc să fiu mai relaxat și să închid această poveste.

Nu înseamnă că vreau să uit de fostul meu soț. Doar îmi doresc să am un nou început, o nouă viață și o nouă casă. Am multe amintiri aici cu Philip și vreau să le păstrez în mintea și în inima mea, dar nu și să stau în același loc în care am locuit cu el.”, a mai zis tânărul român, potrivit Daily Mail.